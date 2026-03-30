Airtel anuncia una inversión de unos 875 millones para su filial Nxtra

Archivo - Centro de datos, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La operadora india de telecomunicaciones Bharti Airtel ha informado que destinará una inversión de 1.000 millones de dólares (unos 875 millones de euros) a su filial Nxtra, dedicada al mercado de centros de datos.

La inversión estará liderada por la firma Alpha Wave Global con una cantidad de 435 millones de dólares (380 millones de euros), seguido de Carlyle con 240 millones de dólares (unos 210 millones de euros) y Anchorage Capital con 35 millones de dólares (unos 30 millones de euros), mientras que Airtel aportará el resto del capital, según un comunicado de la empresa recogido por Bloomberg.

El valor de Nxtra se sitúa en los 3.100 millones de dólares (unos 2.700 millones de euros) tras el cierre de la transacción, que según Airtel busca expandir sus centros de datos con inteligencia artificial. Esta compañía mantendrá una participación mayoritaria en su filial.

Nxtra centra su actividad en el diseño, la construcción y la gestión de centros de datos con infraestructura ubicada en 120 lugares de India.