Aldi acelerará su expansión en España con la apertura de 40 supermercados y superar las 500 tiendas en 2026

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Aldi prosigue con su plan de expansión en España y acelerará su presencia en el mercado nacional con la apertura de 40 nuevos supermercados a lo largo de 2026, lo que le permitirá superar las 500 tiendas, según las previsiones de la compañía.

En concreto, con esta expansión, la compañía refuerza su presencia en todo el territorio nacional y mantiene el ritmo de crecimiento de los últimos años. Así, impulsará este año su crecimiento en comunidades como Cataluña, Andalucía, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, que concentrarán más de la mitad de las nuevas aperturas previstas.

La compañía también prevé reforzar su presencia en Canarias, Baleares, Aragón y la Región de Murcia, y seguirá avanzando su expansión en el Norte del país, con la inauguración de nuevos supermercados en el País Vasco y Cantabria.

De esta forma, las primeras aperturas de este año se están llevando a cabo hoy con inauguraciones en Barcelona -en el barrio del Mercat de Montserrat-, y en S'Arenal (Mallorca).

Aldi ha señalado que su plan de aperturas previsto para 2026 da continuidad al sólido crecimiento de la firma en España, que cerró 2025 con 496 supermercados, más de 549.000 metros cuadrados de superficie comercial y un equipo de más de 8.000 trabajadores en todo el país.

Este crecimiento se refleja también en la evolución de sus clientes, ya que actualmente, más de ocho millones de hogares españoles compran en sus tiendas y cuatro de cada 10 consumidores en España ya confían en la cadena para su compra habitual.