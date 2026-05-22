Aldi afirma que sus clientes pagan un 11% menos por la carne fresca que la media del sector

Aldi Asegura Que Sus Clientes Pagan Un 11% Menos Por La Carne Fresca Que La Media Del Sector - ALDI

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

Aldi ha asegurado que sus clientes pagaron un 11% menos que la media del sector por el surtido de carne fresca en el último año, según datos de Worldpanel by Numerator cerrados a marzo de 2026.

En un contexto donde los consumidores buscan optimizar su presupuesto con productos a precios ajustados, la compañía ha destacado en un comunicado que impulsa sus bajadas de precio para facilitar una compra "completa y sencilla".

Además, ha señalado que continúa creando vías de ahorro para las familias sin comprometer la calidad de sus productos frescos y garantizando el origen de proximidad en todos sus centros de España.

SURTIDO NACIONAL Y PROVEEDORES LOCALES

Según ha informado la compañía, el apoyo al producto de proximidad es la base de la estrategia de Aldi, que cuenta con un surtido de carne fresca 100% de origen nacional que proviene de regiones con gran tradición ganadera como Cataluña, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y Galicia.

Además, la compañía garantiza la responsabilidad en su cadena de suministro y cuenta con el sello de bienestar animal en el 85% de su oferta cárnica, un compromiso que se extiende a productos de pollo, pavo, conejo, cerdo y vacuno ecológico.

Este modelo de eficiencia, ha afirmado Aldi, se apoya en relaciones de confianza a largo plazo con más de 400 proveedores nacionales, ayudando a la cadena a optimizar costes y ofrecer niveles de calidad superiores, como ocurre en la charcutería, donde muchos productos superan el 95% de contenido cárnico.

APUESTA POR LA CARNE FRESCA

Los datos de la última edición del Observatorio de Frescos de Aldi revelan que la carne sigue siendo el producto en el que más invierten los hogares en España, concentrando actualmente el 26,9% del valor total de la cesta de frescos.

Esta tendencia se ve impulsada por una mayor frecuencia de compra, lo que ha llevado a que suban hasta los 50 actos de compra anuales, un 6% más que el año anterior.

Asimismo, gracias a su política de precios bajos, la cadena de supermercados ha logrado incrementar un 12% de compradores de carne respecto al año anterior, lo que se traduce en un presupuesto de frescos donde esta sigue siendo protagonista: carne (27%), seguida de la fruta (19,7%), verduras (16,2%) y charcutería (15,6%).