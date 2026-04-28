Allianz logra el máximo nivel de seguridad y amplía su capacidad para licitar con el sector público

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MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Allianz se ha convertido en la primera aseguradora entre las diez mayores por volumen de primas en España en obtener el nivel más alto de certificación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), un reconocimiento que consolida "su posicionamiento en materia de seguridad y resiliencia operativa", tal y como ha defendido la firma en un comunicado.

La certificación acredita el cumplimiento de los estándares más exigentes en protección de la información y certifica aspectos como el acceso, la confidencialidad, la integridad, la trazabilidad, la autenticidad, la disponibilidad y la conservación de los datos, la información y los servicios.

En este sentido, la aseguradora ha destacado que la obtención de este sello "no solo refuerza el compromiso de Allianz con la seguridad de la información, sino que también amplía su capacidad para participar en licitaciones con organismos públicos de nivel medio y alto", en un contexto cada vez más exigente desde el punto de vista regulatorio y tecnológico.

El Esquema Nacional de Seguridad constituye el marco normativo de referencia en España para garantizar la seguridad de la información en las administraciones públicas y sus proveedores, estableciendo principios, requisitos y controles orientados a proteger los sistemas y los datos frente a amenazas crecientes.

REFUERZO DE LA CIBERSEGURIDAD

Así, Allianz ha subrayado que la certificación permite "reforzar sus capacidades en ciberseguridad mediante la implantación de controles estrictos que reducen la probabilidad de incidentes, brechas de datos o ciberataques", al tiempo que impulsa un modelo estructurado de gestión de riesgos orientado a la identificación y mitigación de amenazas.

Asimismo, el marco ENS contribuye a la estandarización de procesos dentro de la organización, respaldando "la integridad, confidencialidad, autenticidad y trazabilidad de la información gestionada", a la vez que garantiza el cumplimiento de la normativa vigente y minimiza los riesgos.

Finalmente, Allianz ha incidido en que este entorno de control "contribuye además a reforzar la confianza de los usuarios y de las instituciones" y favorece una asignación más eficiente de recursos en materia de seguridad, centrada en aquellas áreas con mayor impacto y necesidad identificada.