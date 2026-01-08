Alphabet (Google) consolida el 'sorpasso' en Bolsa a Apple como segunda compañía más valiosa del mundo

Archivo - Logo de Google. - Christoph Dernbach/dpa - Archivo

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La cotización de Alphabet, matriz de Google, ha consolidado este jueves su 'sorpasso' a Apple tras convertirse en la segunda empresa con mayor capitalización bursátil del mundo gracias a la euforia de los inversores en torno a la inteligencia artificial.

El valor en Bolsa de Alphabet ya superó en el cierre de la sesión del miércoles a la 'compañía de la manzana', pero este jueves ha revalidado el puesto después de que las acciones de Alphabet suban un 1,62% sobre las 18.50 hora peninsular española y las de Apple se dejen un 1,17%.

De este modo, la capitalización de la tecnológica detrás del buscador de internet Google asciende actualmente a 3,95 billones de dólares (3,39 billones de euros) y la de Apple a 3,80 billones de dólares (3,26 billones de euros), según los datos de mercado consultados por Europa Press.

Esta es la primera vez desde 2019 que Alphabet supera a Apple, aunque la firma de semiconductores norteamericana Nvidia continúa encabezando la clasificación mundial con 4,48 billones de dólares (3,85 billones de euros).