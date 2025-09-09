Alsa factura un récord de 816 millones hasta junio y expande sus operaciones a Reino Unido

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alsa alcanzó unos ingresos de 816 millones de euros en los seis primeros meses de 2025, lo que supone un incremento del 13,1% respecto al mismo periodo del año anterior, al mismo tiempo que tomará el control del negocio de autocares en Reino Unido de su matriz británica, Mobico.

En España, la cifra de pasajeros en sus principales corredores creció un 9,5% en la primera mitad del año, siendo el incremento en Semana Santa del 15,6%, hasta los 724.000 viajeros, según se desprende de la cuenta de resultados de Mobico, la empresa británica que tiene a los dueños de Alsa --la familia asturiana Cosmen-- como principales accionistas.

En este sentido, las operaciones que Mobico atiende en su país natal (Reino Unido), pasarán también a estar controladas por Alsa a partir de enero de 2026, un movimiento que consolidará a la firma española como el principal motor de crecimiento del grupo.

"Se espera que esta transferencia genere sinergias operativas mediante el intercambio de buenas prácticas y una mayor eficiencia de costes", argumenta la compañía, que recuerda que ese negocio representa el principal proveedor de rutas de autobuses de Reino Unido (National Express).

De esta forma, además de en España, Marruecos, Suiza, Portugal, Bahrain y Arabia Saudí, Alsa, que se anotó un beneficio operativo de 88 millones de euros en el semestre, también tendrá el control de los servicios de Reino Unido.

La compañía anticipa que el fin de la gratuidad en España de los billetes para viajeros frecuentes en el segundo semestre tendrá un impacto en la demanda respecto a la primera mitad del año, si bien intentará sacar el mayor partido a los descuentos residuales que sí se han mantenido para los jóvenes.

El conjunto del grupo Mobico registró unas pérdidas de 254,7 millones de libras (294 millones de euros), aunque el grueso de las mismas se corresponde a los efectos de la venta de su negocio de autobuses escolares de Estados Unidos, que prevé contrarrestar en parte en el segundo semestre del año.

Sin tener en cuenta este impacto, los 'números rojos' se redujeron un 36%, hasta los 22,4 millones de libras (26 millones de euros), a pesar de un mayor impacto fiscal este año que en el anterior. El resultado operativo sí fue positivo, de 35,1 millones de libras (40,5 millones de euros), casi el triple que el obtenido un año atrás.

Tras la presentación de estos resultados, las acciones de Mobico en la bolsa de Londres se han desplomado hasta un 22%, hasta las 0,24 libras por acción, aunque a lo largo de la mañana han ido recuperándose hasta las 0,27 libras.