Álvarez-Pallete (Telefónica), investido doctor 'honoris causa' por la Universidad CEU San Pablo

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha sido investido este martes doctor 'honoris causa' por la Universidad CEU San Pablo durante el acto académico de celebración de la Festividad de Santo Tomás de Aquino.

En su discurso, Álvarez-Pallete, que ha querido agradecer a dicha institución el honor que le otorgan y a su familia por ser las personas que dan sentido a su vida, ha realizado un breve recorrido por los 40 años que separan su paso por estas aulas del futuro.

"No es una era de cambio. Es un cambio de era. La tecnología va a ayudar a solucionar problemas que antes no tenían respuesta, como enfermedades que hoy no tienen cura o el cambio climático", ha señalado.

Por ello, Álvarez-Pallete ha querido enfatizar que "esta revolución tecnológica es distinta porque es abstracta". "Los datos no se ven y eso hace que se produzcan asimetrías entre los que son conscientes de lo que está ocurriendo y quienes no, por lo que es fundamental poner el humanismo en el centro y definir cómo queremos que esto suceda y cuáles son los derechos esenciales en este mundo digital", ha dicho.

El catedrático de Economía Financiera, Ricardo Palomo, ha sido el encargado de impartir la laudatio. En ella ha señalado cuatro características de la figura de Álvarez-Pallete: "sus valores humanistas; su decidido impulso a la transformación digital y a la tecnología; su compromiso con la innovación; y su enfoque en la educación continua y permanente".

El también decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ha destacado la preocupación del presidente ejecutivo de Telefónica por el reto de la desigualdad y la lucha contra la exclusión digital, "poniendo siempre a las personas en el centro".

En este sentido, Palomo ha subrayado "su decidido impulso a la transformación digital y a la tecnología, que han transformado radicalmente a Telefónica, convirtiéndola en una compañía de vanguardia en el sector de las telecomunicaciones, apostando por promover un ecosistema innovador, no solo en España, sino en todas las geografías donde está presente".

En el acto académico también ha sido distinguido con el título de Doctor Honoris Causa el catedrático de Nutrición José María Ordovás, a quien en su laudatio han destacado su categoría humana y su gran labor de investigación, formación y divulgación.

En su intervención, la rectora de la Universidad, Rosa Visiedo, ha subrayado que estos nombramientos "reflejan emblemáticamente" el perfil de esta Universidad, en una expresión condensada de su proyecto para los próximos años.

"Ser una Universidad volcada en investigación relevante que genere nuevo conocimiento e innovación para su transferencia a la sociedad; pero también una Universidad pegada a la realidad empresarial, que se preocupa por la empleabilidad de sus estudiantes, ayudándoles a construir su proyecto vital, del que la profesión elegida es una parte importante, y a través de ellos, contribuyendo a la mejora y al avance de empresas e instituciones", ha detallado.

Para concluir, la rectora ha trasladado su agradecimiento a los nuevos 'Honoris Causa', y les ha dado la bienvenida por integrarse en su comunidad universitaria, a la que enriquecen con sus "incuestionables méritos".