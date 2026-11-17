MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fundador de Inditex, Amancio Ortega, ha adquirido a través de su brazo inversor Pontegadea la torre de apartamentos de lujo 'The Sinclair' en el exclusivo barrio de Gold Coast, en Chicago (Estados Unidos), por un importe que supera los 200 millones de dólares (unos 180 millones de euros), según ha adelantado el portal inmobiliario especializado 'CoStar News' y han confirmado a Europa Press en fuentes conocedoras de la operación.

La transacción, cerrada el pasado jueves con la promotora local Fifield Cos. -que finalizó la construcción del inmueble en 2017-, supone la operación residencial multifamiliar de mayor cuantía registrada en Chicago desde que el propio empresario español comprara otra torre en la ciudad hace más de tres años.

El inmueble, ubicado en el número 1201 de North LaSalle Drive, cuenta con 35 plantas y alberga un total de 390 viviendas.

La venta de 'The Sinclair', intermediada por la consultora JLL Mark Stern, Kevin Girard y Zachary Kaufman tras salir al mercado el pasado mes de junio, no incluye el supermercado Jewel situado en el complejo, al contar con una propiedad independiente.

APUESTA INVERSORA EN CHICAGO

Con esta adquisición, el empresario español consolida su presencia en el mercado inmobiliario de Chicago, donde destacan operaciones como la compra en agosto de 2023 de una torre de 492 apartamentos en el número 727 de West Madison Street por 213 millones de euros -un proyecto en cuyo desarrollo también participó Fifield-, así como la reciente adquisición del rascacielos de oficinas de 51 plantas situado en el número 1 de North Wacker Drive.

Asimismo, la cartera patrimonial de Ortega en Chicago incluye el antiguo edificio del Teatro Esquire en Gold Coast, arrendado a firmas de lujo; el hotel Eurostars Magnificent Mile, en River North; y un inmueble comercial en North Michigan Avenue que cuenta entre sus inquilinos con marcas como Tiffany & Co. y Ralph Lauren.