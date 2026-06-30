Amazon gana 290 millones en España en 2025 y eleva sus ingresos un 12,5%, hasta 9.000 millones

Nuevo centro logístico de Amazon en Zaragoza. - AMAZON

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Amazon alcanzó un beneficio antes de impuestos en España superior a los 290 millones de euros en 2025 y registró unos ingresos brutos totales de sus actividades en el país de 9.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 12,5% respecto a los 8.000 millones de euros de un año antes.

En concreto, el 'marketplace', que cumple 15 años desde su llegada a España, contribuyó a las arcas del Estado con más de 1.500 millones de euros el pasado ejercicio, lo que supone un 15,38% más que en 2024, cuando aportó 1.300 millones de euros, según informa el gigante del comercio electrónico.

De esta forma, pagó en concepto de impuestos directos más de 428 millones de euros, en los que se incluyen los impuestos sobre las nóminas y la Seguridad Social, así como el de Sociedades (84 millones de euros) y los impuestos pagados por la adquisición, la construcción de terrenos, los servicios digitales y derechos de importación.

Además, la multinacional también recaudó el pasado ejercicio más de 1.100 millones de euros en impuestos indirectos como resultado de su actividad en España, que incluye el IVA y los impuestos pagados por sus empleados retenidos por la compañía, así como el IVA que recauda y remite a las autoridades fiscales en España por las ventas de terceros.

INVERSIÓN RÉCORD DE 6.500 MILLONES, UN 44% MÁS

Por otro lado, las inversiones del gigante del comercio electrónico en España se dispararon en 2025 hasta los 6.500 millones de euros, una cifra un 44,4% superior a la registrada en 2024 y la mayor inversión anual de la multinacional hasta la fecha, continuando así con su política de reinvertir más de la mitad de los ingresos que generó.

Asimismo, el 'marketplace' estadounidense, que está celebrando los 15 años de su desembarco en España, ha destacado que desde 2010 ha invertido ya más de 25.000 millones de euros. Fuentes cercanas a la compañía han reconocido que España es un "país estratégico" para Amazon, por lo que siguen "apostando e invirtiendo mucho" en este mercado.

De esta forma, cada euro invertido por la multinacional ha generado cerca de un euro de valor añadido para la economía española. Un efecto multiplicador que refleja cómo sus inversiones impulsan la actividad económica en toda la cadena de valor, desde proveedores locales hasta servicios de transporte y tecnología.

La multinacional cuenta actualmente con alrededor de 40 instalaciones logísticas repartidas por todo el país, oficinas corporativas en Madrid y Barcelona, dos centros de desarrollo de 'software' y los centros de datos de Amazon Web Services (AWS) en Aragón.

En 2025, siguió creciendo en España con la puesta en marcha de una nueva estación logística en Málaga, mientras que para este ejercicio prevé abrir su primer centro de distribución en el país, que estará ubicado en Zaragoza, así como una estación logística en Paterna (Comunidad Valenciana) para ampliar la capacidad para servir mejor a los clientes y vendedores en toda España.

Además, la compañía anunció este año un aumento de inversión para ampliar su infraestructura 'cloud' e impulsar la innovación en inteligencia artificial (IA) en Europa, en la que estiman invertir 33.700 millones de euros, la mayor inversión tecnológica en la historia de España. Asimismo, construirá en Aragón nuevas instalaciones de cadena de suministro -una fábrica de ensamblaje de servidores y un centro de fabricación y reparación de servidores de IA- como parte de su estrategia de economía circular.

"Llevamos 15 años invirtiendo en España, apostando por la innovación y el talento local, y ayudando a miles de pequeñas y medianas empresas a crecer y exportar. Nuestro compromiso es seguir contribuyendo al crecimiento económico del país a largo plazo, impulsando la digitalización, la competitividad y las oportunidades para las empresas y la sociedad española. Cuando Amazon crece, España crece con nosotros", ha subrayado la directora general de Amazon en España, Ruth Díaz.

Por otro lado, la multinacional cerró 2025 con un total de 30.000 empleados en España, una cifra que les sitúa como uno de los 10 mayores empleadores del país.

De esta forma, el 'ecommerce' se ha convertido en un fijador de población en la España rural, ya que llega actualmente al 90% de los códigos postales en dos días o menos.

APOYO A LAS PYMES, QUE PREVÉ QUE VENDAN 2.000 MILLONES EN 2030

Por otra parte, la multinacional ha reiterado su apoyo a las pymes, ya que más de 60% de los artículos vendidos en la plataforma proceden de vendedores externos, en su mayoría pequeñas y medianas empresas.

Así, las pymes españolas que venden en su plataforma superaron los 1.200 millones de euros en exportaciones en 2025, un 20% más con respecto al año anterior, y estima que vendan 2.000 millones para 2030, a través de nuevas herramientas, programas de formación y colaboraciones con instituciones públicas como ICEX o la Cámara de Comercio de España.

Amazon ha recordado que estas empresas emplean a más de 45.000 trabajadores para gestionar sus negocios 'online', impulsando el desarrollo económico y social de sus comunidades, y trascendiendo las grandes ciudades. El 30% de las pymes que venden en la plataforma operan desde zonas rurales, creando empleo y generando oportunidades.

Por otro lado, la multinacional se ha marcado el objetivo de alcanzar las cero emisiones netas de carbono antes de 2040, por lo que ha impulsado en España un total de 100 proyectos solares y eólicos - que proporcionarán más de 3,8 gigavatios (GW) de energía limpia, capacidad suficiente para alimentar lo equivalente a más de 2,3 millones de hogares españoles al año.

De esta forma, España se confirma como el segundo país con el mayor número de inversiones de Amazon en energía renovable a nivel mundial, tan solo por detrás de Estados Unidos.