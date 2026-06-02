Amazon lanza un nuevo 'Prime Day' del 23 al 26 de junio, con ofertas en todas las categorías

Prime Day de Amazon - AMAZON

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Amazon lanza un nuevo 'Prime Day', que se celebrará del 23 al 26 de junio, en España, donde la multinacional cumple 15 años, con ofertas en todas las categorías desde moda, belleza, cocina, hogar a básicos del día a día, entre otras, ante la inminente campaña de verano.

En concreto, desde las 00.00 horas del 23 de junio hasta las 23.59 horas del 26 de junio, los clientes Prime podrán descubrir algunas de las ofertas de la temporada en la plataforma y ahorrar en todo aquello que necesitan para el inicio de la temporada estival.

Un 'Prime Day' que vuelve a tener una duración de cuatro días, según ha señalado el vicepresidente mundial de Amazon Prime, Jamil Ghani. "Volvemos a hacerlo cuatro días, porque escuchamos a nuestros miembros, que nos dicen que aprecian tener más tiempo para descubrir las ofertas, comparar marcas y conocer otras nuevas para luego realizar la compra y que esos artículos se entreguen rápidamente donde los necesiten", ha asegurado en declaraciones a Europa Press.

Ghani ha destacado que en España, donde la multinacional celebra los 15 años desde su llegada a este mercado, el "Prime es mucho más que compras". "Prime se trata de las ofertas, pero también queremos que sea una celebración de nuestros miembros Prime en general, y una forma de hacerlo es incorporar la propuesta de entretenimiento a este día con un gran festival llamado 'El Jaleito', que se celebrará el 17 de junio", ha avanzado entre las novedades de esta edición, que se celebrará en The Lenovo Garage (Antiguo Autocine) de Madrid con música, actividades, premios y experiencias.

Una jornada de descuentos que cuenta con algunas novedades en esta edición. Así, los clientes podrán descubrir nuevas ofertas cada día, con promociones por tiempo limitado en productos recién lanzados, las 'Top 100 ofertas' y las 'Mega Ofertas Prime', con descuentos del 40% o más, así como recomendaciones personalizadas con diferentes listas.

De esta forma, los clientes Prime podrán ahorrar en productos de grandes marcas, como Adidas, Cecotec, Dodot, Dyson, Levi's, Samsung, pero también de pequeñas y medianas empresas.

"Prime Day es uno de los momentos que más ilusión nos hace del año. Este año cumplimos 15 años en España y queremos celebrarlo por todo lo alto. Prime no para de crecer y cada vez ofrece más: entregas rápidas y gratuitas, eventos de ofertas exclusivos como este, lo mejor en entretenimiento, acceso a Alexa+", ha asegurado la directora general de Amazon para España y Portugal, Ruth Díaz.

AHORRO, COMODIDAD Y PLANIFICACIÓN, PRIORIDADES DE LOS CONSUMIDORES

Según un estudio de HarrisX para Amazon, los consumidores en España priorizan el ahorro, la comodidad y la planificación en sus compras.

Así, el 39% de los consumidores en España compara precios antes de comprar, mientras que un 32% prepara su lista de la compra con anterioridad.

El informe también revela que el 29% espera a que haya ofertas para adquirir determinados productos y un 25% afirma que rara vez paga el precio completo si sabe que se acerca un evento de ofertas.

Los servicios de suscripción, como Amazon Prime, también juegan un papel clave en los hábitos de los consumidores en España, siendo la entrega gratuita (89%), la rapidez (84%), el acceso a ofertas y descuentos exclusivos (77%) y la posibilidad de disfrutar de varios servicios dentro de una misma suscripción (68%) los beneficios más valorados por los consumidores. Además, el 67% afirma que las suscripciones hacen que comprar sea más cómodo.