AmChamSpain se ofrece a ejercer de canal de diálogo empresarial entre España y EEUU

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MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en España (AmChamSpain) se ha ofrecido a actuar como canal de diálogo empresarial entre España y Estados Unidos tras constatar en Washington que la relación bilateral atraviesa "un momento de tensión significativa", pese a su elevada interdependencia económica, según una carta remitida a los socios por su presidente, Jaime Malet.

Malet explica que la semana pasada mantuvo reuniones en Washington con altos cargos del Departamento de Estado, del Departamento del Tesoro y de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos para Europa, así como con interlocutores cercanos a la Administración de Donald Trump, y que participó en la presentación en el Capitolio del 'Transatlantic Economy Report', elaborado por AmCham EU y la US Chamber, con colaboración de AmChamSpain.

El presidente de la Cámara señala que el objetivo del viaje era obtener una lectura directa de la situación bilateral, conocer qué cabe esperar en los próximos meses y trasladar, con "cifras concretas", el peso económico de la relación entre España y Estados Unidos.

En este sentido, recuerda en la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, que el 'stock' acumulado de inversión directa estadounidense en España supera los 100.000 millones de euros y que Estados Unidos es el mayor inversor extranjero en el país, mientras que el mercado estadounidense es, a su vez, el principal destino de la inversión española en el exterior, con cerca de 88.000 millones de dólares acumulados.

Añade además que el gas natural licuado (GNL) estadounidense representa el 30% del gas que importa España, lo que, a su juicio, evidencia una interdependencia "real y bien conocida" por las autoridades norteamericanas.

Pese a esta solidez económica, Malet advierte de que la relación bilateral vive un periodo de "tensión significativa", con fricciones concretas entre la Administración Trump y el Gobierno español que van más allá de la agenda comercial general con la Unión Europea y que "pueden tener implicaciones específicas" para las empresas con presencia a ambos lados del Atlántico.

En el plano de medidas, subraya que, más allá de los aranceles generales ya anunciados para la UE, el elemento que genera "mayor preocupación específica" para España es el debate sobre la tasa a los servicios digitales.

Precisa que, en este momento, no existen medidas adicionales dirigidas específicamente contra España, pero alerta de que el entorno es "volátil" y la situación "puede evolucionar con rapidez".

Malet detalla que, en todas las reuniones mantenidas en Washington, trasladó a los responsables estadounidenses la importancia de la relación económica bilateral con datos concretos y ofreció formalmente a AmChamSpain como canal de diálogo empresarial entre ambos lados del Atlántico.

El presidente de la Cámara concluye su carta asegurando a los socios que la organización seguirá atenta a la evolución de la relación bilateral y se compromete a mantenerles informados de cualquier desarrollo relevante.