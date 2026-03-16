American Express distingue a 12 restaurantes por su innovación y su aportación al tejido económico local

Agro.- Los 'Premios Restaurantes con Esencia' de American Express reconocen 5 locales catalanes - AMERICAN EXPRESS

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

American Express ha reconocido el trabajo de 12 restaurantes que destacan por su innovación, visión a largo plazo y contribución al tejido económico local en la IV edición de los Premios Restaurante con Esencia.

Según ha informado American Express en un comunicado, a lo largo de todo el país "pequeños restaurantes independientes están demostrando que la innovación y las prácticas empresariales responsables son el motor de la nueva gastronomía española".

Para reconocer su talento e impacto en el tejido económico local, ha celebrado la IV edición de sus Premios Restaurante con Esencia, una iniciativa que reconoce a aquellos establecimientos que están redefiniendo el sector desde la autenticidad y el compromiso.

PREMIO ESENCIA INNOVADORA

La categoría Esencia Innovadora reconoce a los restaurantes que reinterpretan la tradición desde una mirada contemporánea combinando técnica, identidad y una propuesta capaz de sorprender al comensal. En esta edición, el jurado ha puesto el foco en proyectos con un concepto sólido y una experiencia diferencial, ha explicado la compañía.

En la modalidad de restaurantes con un ticket medio inferior a 50 euros, el ganador ha sido Tapán Barcelona, cuya propuesta de cocina caucásica fusiona las tradiciones armenia y georgiana en "un viaje gastronómico que trasciende fronteras".

En la de aquellos con ticket superior a 50 euros, el premio ha recaído en Dexcaro (Denia), un proyecto de inspiración global que "convierte cada plato en un recorrido por distintas culturas culinarias, combinando fusión de sabores internacionales y una cuidada puesta en escena", ha señalado.

El reconocimiento en esta modalidad se completa con Vandal Palma, primer finalista, y con Alfonso X el Sabio (Cazorla, Jaén), segundo finalista en el tramo de ticket medio superior a 50 euros. Por otro lado, en la modalidad de precio medio por comensal inferior a 50 euros también se reconoce a B de Bocata (Barcelona) como primer finalista y a Mama Pizza (Cala Ratjada, Mallorca) como segundo finalista.

PREMIO ESENCIA SOSTENIBLE

La categoría Esencia Sostenible distingue a los restaurantes que integran prácticas responsables en su proyecto, desde la selección del producto hasta la gestión diaria del establecimiento. En esta edición, el jurado ha valorado especialmente el compromiso con el producto de proximidad, la trazabilidad de las materias primas y una gestión responsable de los recursos, así como la tradición familiar del restaurante.

En el ámbito de restaurantes con un ticket medio inferior a 50 euros, el ganador ha sido The Rebel Pigs (Valencia), reconocido por su apuesta por el producto nacional y de cercanía, el trabajo con ganaderos que practican una cría responsable y el uso prioritario de materias primas locales y de temporada.

Entre los locales con un ticket superior a 50 euros, el premio ha recaído en Restaurante Versátil (Zarza de Granadilla, Cáceres). El jurado ha destacado su "firme protagonismo del producto extremeño de temporada, así como su apuesta por una cocina de proximidad que pone en valor los recursos y sabores de la tierra desde una perspectiva contemporánea".

El palmarés se completa con Bar del Pòsit (Cambrils, Tarragona), reconocido como primer finalista para ticket medio inferior a 50 euros; La Lobita (Navaleno, Soria), primer finalista para ticket medio superior a 50 euros; Vapor Gastronòmic (Terrassa), segundo finalista para ticket medio inferior a 50 euros, y Arcano Restaurant (Barcelona), segundo finalista para el tramo de más de 50 euros.

La gala de entrega de premios de esta edición ha tenido lugar en la sede oficial de la compañía en Madrid y ha contado con la presencia de profesionales del sector gastronómico.

El jurado ha estado presidido por el chef Rafa Zafra, propietario de los restaurantes Estimar (Barcelona y Madrid) y Jondal (Ibiza), y ha contado con el secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego, y la periodista gastronómica y redactora jefa de Metrópoli, Viajes y Yo Dona, Amaya García Ortiz de Jocano.

La vicepresidenta y directora general del área de Establecimientos de American Express para Europa continental, Julia López, ha afirmado que es "un orgullo constatar que, desde su lanzamiento en 2022, los Premios Restaurante con Esencia de American Express han reconocido a 57 restauradores de todo el país, promocionando modelos de negocio que combinan tradición, innovación y prácticas culinarias responsables".

"La diversidad de los restaurantes reconocidos en esta edición refleja la riqueza y el dinamismo del panorama gastronómico español. Desde grandes ciudades hasta entornos rurales, pequeños y medianos establecimientos están liderando propuestas innovadoras que fortalecen el tejido económico y social de sus comunidades", ha señalado.

ALTAVOZ DEL TALENTO INDEPENDIENTE CON IMPACTO POSITIVO

Según ha afirmado la empresa, con esta cuarta edición, los Premios Restaurante con Esencia de American Express "consolidan su papel como altavoz del talento independiente y del impacto positivo que los pequeños restaurantes generan en sus comunidades". Además, ha asegurado que "esta iniciativa reafirma el compromiso de la compañía con la restauración española y con proyectos que combinan excelencia gastronómica, innovación y una gestión eficiente de los recursos".

Esta acción se suma a otros programas mediante los cuales American Express ofrece un apoyo a los negocios locales en España. Un ejemplo es el programa 'Backing International Small Restaurants', que concede ayudas económicas directas a restaurantes independientes que marcan una diferencia significativa en sus barrios, preservan el patrimonio culinario y generan empleo local, o 'Shop Small', una iniciativa que nació con el fin de fomentar el consumo de los titulares de tarjetas American Express en los comercios participantes en la campaña con el objetivo de impulsar el consumo local.