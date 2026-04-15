Ametic defiende que España tiene la "gran oportunidad" de liderar la aplicación práctica de la IA en Europa

Archivo - El presidente de AMETIC, Francisco Hortigüela Martos, durante el Encuentro Informativo ‘Unlocking growth. Frictionless trade for smes powered by e-invoicing and AI’, organizado por Europa Press y Sage, en la sede de la CEOE, a 27 de octubre de 2- Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ametic, la patronal de la industria digital en España, Francisco Hortigüela, ha defendido que España tiene la "gran oportunidad" de liderar la aplicación práctica de la inteligencia artificial (IA) en Europa.

"Desde Ametic creemos firmemente que el éxito de la IA en España pasa por una colaboración multinivel, en la que el Gobierno central y las comunidades autónomas compartan estrategias, buenas prácticas y objetivos comunes, asegurándonos de que la transformación digital no sea un concepto abstracto, y que la innovación llegue a todo el tejido productivo español", ha subrayado Hortigüela en la inauguración del 'Ametic AI Summit 2026', que se celebra este miércoles y este jueves en Madrid.

El presidente de la patronal de la industria digital en España ha insistido en que este es el camino que defienden desde Ametic, "y la razón por la que impulsan iniciativas que convierten la IA y la digitalización en una auténtica palanca de transformación industrial y progreso para el país".

Desde Ametic han señalado que defienden "una colaboración público-privada --como no puede ser de otra manera--, público-pública también y privada-privada".

En este contexto, Hortigüela ha explicado que esta colaboración público-privada "debe permitir que la Administración actúe como impulsora y facilitadora, la industria como motor de innovación y despliegue, y el conjunto del ecosistema como garante del impacto y de la cohesión".

UN MOMENTO "DECISIVO"

Con el objetivo de avanzar juntos en el conocimiento y en la aplicación real de la IA, desde Ametic han considerado que "aquí está el reto, y sobre todo en el impacto que tiene en la economía y también en la sociedad". "Nos encontramos en un momento decisivo", ha advertido la patronal.

Hortigüela ha comentado que la IA ha dejado de ser "una promesa" para convertirse en "una palanca real" de transformación, que impacta en la forma de trabajo, en la toma de decisiones y en la generación valor. "Hoy el debate ya no es tecnológico, es estratégico, y sobre todo es de ejecución", ha defendido.

"Estamos hablando de una IA y de una implementación que sea sostenible, responsable y alineada con los valores europeos", ha aseverado, en un contexto global marcado por la volatilidad geopolítica y sobre el papel que Europa debe hacer en esta construcción de "la inteligencia artificial confiable, segura, soberana y respetuosa con nuestros valores éticos y morales".

OPORTUNIDADES QUE LA IA OFRECE A LA INDUSTRIA, LAS AAPP Y LA SOCIEDAD

Además, el 'country manager' Spain & Portugal de Google Cloud, Isaac Hernández, ha abordado cómo llevar la IA de la estrategia a la ejecución con impacto real. "Estamos en el momento adecuado para la IA, un momento comparable a la invención de la electricidad o del fuego" y "la IA tiene un impacto enorme en la economía, pero también mucho más allá, en ámbitos como la salud, la industria o la sostenibilidad", ha añadido.

Asimismo, ha destacado que "el reto no es hacer pilotos, que se pueden hacer en horas, sino llevarlos a producción y a escala con seguridad y eficiencia" y que "la tecnología está preparada, el reto está en la cultura, en las personas y en cómo abordar ese proceso de cambio dentro de las organizaciones".

Por su parte, el VP & Deputy General Counsel, Corporate External & Legal Affairs de Microsoft, Jeff Bullwinkel, ha analizado el papel de la confianza y la resiliencia tecnológica en un contexto global marcado por la incertidumbre geopolítica, así como el compromiso de Europa en este ámbito. "La confianza no se construye en días o semanas, sino a lo largo de años y décadas", subrayando el compromiso de la compañía con Europa", ha señalado.

Asimismo, el 'chief AI scientist' y director de CibraLAB, Jordi García Castillón, ha profundizado en el desarrollo de una IA "transformadora, segura y soberana", abordando también su evolución hacia modelos cada vez más autónomos.

Seguidamente, el 'head of sales' de Inetum, Jabier Ruiz, y la Chief Growth Officer de Multiverse Computing, Iraia Ibarzabal, han analizado la evolución de los modelos de IA desde entornos cloud hacia su aplicación directa en dispositivos industriales, facilitando su integración en procesos productivos.

Para cerrar la mañana, el 'security business manager' de Vicomtech, David Ríos, el Chief Revenue Officer de Sigma Cognition, Carlos Marina, y la jefa del Área de Estrategia TIC e IA de ISDEFE, Sonia Castillo, han abordado el uso dual de la IA, explorando su aplicación tanto en contextos civiles como en entornos de defensa.