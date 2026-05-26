Ametic valora la aprobación de la ley de IA como un paso relevante hacia un marco normativo con garantías

Archivo - El presidente de AMETIC, Francisco Hortigüela Martos, durante el Encuentro Informativo ‘Unlocking growth. Frictionless trade for smes powered by e-invoicing and AI’, organizado por Europa Press y Sage, en la sede de la CEOE, a 27 de octubre de 2 - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Ametic, la patronal de la industria digital en España, ha valorado positivamente la aprobación del proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la Inteligencia Artificial (IA) como un paso relevante hacia la consolidación de un marco normativo que permita desplegar esta tecnología con garantías.

La organización ha apuntado que la IA se ha convertido en una palanca esencial para la transformación del tejido productivo, la mejora de la productividad y el fortalecimiento de la competitividad empresarial.

Por ello, ha indicado que resulta "imprescindible" que su regulación combine de manera equilibrada la protección de los derechos de los ciudadanos con el impulso decidido a la innovación.

En este contexto, Ametic ha subrayado que la certidumbre jurídica y la estabilidad regulatoria son condiciones "imprescindibles" para fomentar la inversión y acelerar la adopción de soluciones basadas en IA.

UNA REGULACIÓN QUE ACTÚE COMO HABILITADOR DE LA INNOVACIÓN

Ametic ha considerado "fundamental" que la regulación actúe como un habilitador de la innovación. En este sentido, la consolidación de instrumentos como los entornos controlados de pruebas o 'sandboxes' regulatorios debe contribuir a acelerar la validación de soluciones innovadoras en condiciones seguras, facilitando el desarrollo de modelos de inteligencia artificial concebidos desde su origen para cumplir con los requisitos regulatorios.

Desde una perspectiva estratégica, Ametic ha destacado la necesidad de reforzar el mercado único europeo como espacio de referencia para el desarrollo y despliegue de la inteligencia artificial.

La armonización normativa a escala europea es esencial para que las empresas puedan escalar sus productos y servicios sin enfrentarse a barreras regulatorias adicionales, al tiempo que fortalece la posición competitiva del tejido empresarial europeo frente a otras grandes regiones económicas.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA Y SUPERVISIÓN ORIENTADA A LA INNOVACIÓN

El éxito de este nuevo marco normativo dependerá, en gran medida, de la calidad de la colaboración público-privada.

Ametic también ha considerado "imprescindible" mantener canales de diálogo permanentes entre la Administración y la industria que permitan interpretar y aplicar la normativa con seguridad "jurídica, eficacia y proporcionalidad".

Según la patronal, el sector público debe actuar como aliado estratégico del sector privado, no solo en la definición de reglas claras, sino también en el impulso de la demanda, el desarrollo de capacidades digitales y la formación del talento necesario para sostener el crecimiento del ecosistema.

Asimismo, la Administración Pública puede desempeñar un importante papel tractor mediante la incorporación de soluciones de inteligencia artificial en la prestación de servicios públicos, contribuyendo a generar confianza y dinamizar el mercado.

En este contexto, Ametic ha destacado que el éxito de la industria de la IA en España dependerá de múltiples factores y, entre ellos, del acompañamiento de instituciones públicas como la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), cuya labor como impulsora de la innovación resulta esencial para que los proyectos tecnológicos de mayor impacto global se desarrollen en España y no en otras jurisdicciones.

Por ello, cobra especial relevancia que las funciones de supervisión y acompañamiento regulatorio se ejerzan con proporcionalidad, seguridad jurídica y una visión favorecedora de la innovación y la competitividad empresarial.