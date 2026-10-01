Amparo Moraleda asume la presidente de Airbus en plena votación para poner fin al conflicto laboral en España

Archivo - La actual presidenta del consejo de administración de Airbus, Amparo Moraleda, durante la segunda jornada del 21º Encuentro del Sector Bancario, en el Aula Magna del campus del IESE, a 28 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Amparo Moraleda asume la presidencia del consejo de administración de Airbus a partir de este jueves, 1 de octubre, convirtiéndose en la primera mujer y persona española en el cargo, y rompiendo la tradición de nombrar a un francés o alemán, en un contexto que coincide con la votación de la plantilla en España para desbloquear el conflicto laboral.

Consejera del gigante aeronáutico desde 2015, sucede a René Obermann, quien comunicó anteriormente al consejo su decisión de no presentarse a la reelección como consejero en la junta general de acccionistas de 2027, fecha en la que expiraba su actual mandato.

Amparo Moraleda es expresidenta de IBM España y exvicepresidenta de CaixaBank y ha estado presente en los consejos de administración de empresas como Solvay, Vodafone Group y la danesa Maersk.

Tras conocerse su nombramiento, en un comunicado oficial, Moraleda señaló que su compromiso con la empresa y sus accionistas "es total". "Trabajaré en estrecha colaboración con mis compañeros del consejo y el equipo directivo para garantizar que Airbus esté bien preparada para afrontar los numerosos retos y oportunidades derivados de los rápidos cambios en nuestro entorno global", declaró, además.

A estas declaraciones se suman las producidas poco después durante el VII Foro Internacional Expansión, en el Parador de Alcalá de Henares (Madrid), en el que destacó que afronta con "mucha ilusión" su nuevo rol, pero también "consciente" de la "enorme" responsabilidad que representa presidir una empresa como Airbus.

Este jueves supone el segundo día de votación por parte de toda la plantilla de trabajadores de Airbus España, unos 15.000, para decidir si están a favor de mantener la huelga indefinida o aceptan la última propuesta de la empresa.

En concreto, hoy se ha abierto el voto presencial hasta las 17.00 horas, mientras que la consulta telemática se encuentra disponible desde ayer miércoles.

El compromiso de pago del IPC real y la recuperación del poder adquisitivo de un 7,95% distribuido proporcionalmente en cuatro años, hasta 2029, con el mantenimiento de manera íntegra del acuerdo actual de teletrabajo, destacan como las claves económicas del entendimiento alcanzado el pasado 4 de septiembre entre la compañía y los sindicatos ATP, CCOO y SIPA, con la mediación del Ministerio de Industria y Turismo.

Así, las subidas anuales, todas ligadas al IPC, se les aplicará un alza del 2%, excepto en 2029, cuyo aumento será del 1,95%.

Para Airbus, esta nueva oferta es el resultado de un proceso negociador "largo, intenso y transparente" junto a la representación social, con la ambición compartida de "alcanzar una base de entendimiento común".