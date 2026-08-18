Anthropic factura más de 56.000 millones anuales antes de salir a bolsa

Archivo - (Foto de ARCHIVO) May 21, 2026 - CONTACTO VÍA EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Anthropic, la compañía de IA responsable de Claude y Fable, está en camino de generar ingresos anuales superiores a los 65.000 millones de dólares (algo más de 56.000 millones de euros), según su desempeño actual, según indicaron a Bloomberg fuentes conocedoras, lo que supone acelerar en más de siete veces el ritmo de facturación de finales del año pasado.

La tasa de ejecución de la compañía, una métrica que proyecta los ingresos anuales a partir de un período más corto, alcanzó los 65.000 millones de dólares a finales de julio, según las fuentes consultadas, lo que supondría una aceleración de casi el 40% respecto de la estimación del mes de mayo.

En este sentido, la tasa de ingresos anualizada de Anthropic superó los 9.000 millones de dólares (7.767 millones de euros) a finales de 2025 y alcanzó los 47.000 millones (40.560 millones de euros) en mayo.

Anthropic reportó una cifra preliminar de ingresos superior a los 11.500 millones de dólares (9.924 millones de euros) en su último trimestre, en comparación con los 787 millones de dólares (679 millones de euros) del mismo periodo de 2025, según documentos consultados por Bloomberg News, que también muestran que la 'startup' registró un beneficio operativo ajustado positivo durante el trimestre.

La drástica aceleración de los ingresos refuerza los planes de la compañía dirigida por Dario Amodei para salir a bolsa, algo que se espera suceda en otoño.

Anthropic fue valorada en 965.000 millones de dólares (832.781 millones de euros) tras una ronda de financiación en mayo, convirtiéndose en una de las mayores empresas privadas del mundo y superando por primera vez la valoración de su principal rival, OpenAI.