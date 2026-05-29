Anthropic roza el billón de dólares tras su última ronda de financiación y supera en valor a OpenAI

Archivo - Claude Sonnet 4.5. - ANTHROPIC. - Archivo

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

Anthropic ha levantado 65.000 millones de dólares (55.895 millones de euros) en una ronda de financiación liderada por Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks y Sequoia Capital, que valora la 'startup' responsable de modelos de IA como Claude y Mythos en 965.000 millones de dólares (829.831 millones de euros), superando la valoración estimada de OpenAI, creador de ChatGPT.

El pasado mes de febrero, Anthropic logró captar 30.000 millones de dólares (25.798 millones de euros) en un ronda de financiación que implicaba entonces una valoración de la compañía de 380.000 millones de dólares (326.733 millones de euros).

La compañía liderada por Dario Amodei ha indicado que la ronda de financiación (serie H) fue codirigida por Capital Group, Coatue, D1 Capital Partners, GIC, ICONIQ y XN.

Entre los inversores más destacados ha señalado a AMP PBC, Baillie Gifford, Blackstone, Brookfield, D.E. Shaw Ventures, DST Global, Fidelity Management & Research Company, General Catalyst, Insight Partners, Jane Street, Lightspeed Venture Partners, MGX, NTTVC, NX1 Capital, Situational Awareness LP, T. Rowe Price Associates, Inc., T. Rowe Price Investment Management, Inc. y Temasek.

Asimismo, incluye 15.000 millones de dólares (12.899 millones de euros) en inversiones previamente comprometidas por grandes empresas de computación en la nube, incluyendo 5.000 millones de dólares (4.300 millones de euros) de Amazon.

"A ellos se suman socios estratégicos de infraestructura -Micron, Samsung y SK hynix- cuyas tecnologías desempeñan un papel fundamental en el suministro mundial de chips de memoria, almacenamiento y lógica", ha destacado la compañía, para la que, a medida que la demanda de Claude continúa creciendo, estas relaciones ayudarán a escalar su capacidad de procesamiento de forma fiable al ritmo que los clientes necesitan.

"Desde nuestra ronda Serie G en febrero, la adopción ha seguido creciendo entre clientes empresariales globales, y nuestros ingresos anuales superaron los 47.000 millones de dólares (40.417 millones de euros) a principios de este mes", indicó la empresa.