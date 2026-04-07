Antonio Guzmán asume la presidencia de Nextonic - NEXTONIC

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Nextonic ha incorporado a Antonio Guzmán, director de Strategic Exploration & Innovation Portfolio en Telefónica Innovación Digital (TID), como nuevo presidente del laboratorio, según ha informado este martes en un comunicado.

Con más de diez años de trayectoria en Telefónica, Guzmán ha desempeñado diferentes responsabilidades en áreas de innovación y negocio y cuenta además con una sólida base científica desarrollada en el ámbito académico.

A lo largo de su carrera, ha liderado proyectos estratégicos en entornos altamente regulados y en múltiples mercados, con especialización en áreas como ciberseguridad, ciencia de datos, inteligencia artificial y computación cuántica.

Asimismo, ha impulsado el desarrollo de soluciones en campos como la gestión de identidad digital, asistentes virtuales, aplicaciones de autocuidado, dispositivos inteligentes o tecnologías de 'digital twin' aplicadas a la conectividad.

"Asumo este reto con enorme entusiasmo y con la convicción de que, a través de la colaboración y la co-creación, podremos impulsar soluciones que respondan a los desafíos tecnológicos actuales y futuros", ha señalado Guzmán.

"Nextonic representa un entorno clave para validar tecnologías emergentes en entornos reales y facilitar su adopción por parte de empresas y organizaciones", ha subrayado.

Nextonic también ha agradecido la labor de Cayetano Carbajo durante su etapa como presidente, así como su contribución al desarrollo, evolución, crecimiento y consolidación del laboratorio dentro del ecosistema de innovación en España.

El nombramiento de Guzmán refuerza la estrategia de Nextonic para consolidar su papel como laboratorio de referencia en el desarrollo y validación de soluciones tecnológicas avanzadas, en un contexto marcado por la aceleración de la transformación digital y la creciente demanda de entornos seguros, escalables y eficientes.