A&o Hostels adquiere la berlinesa Schulz Hotels dentro de su estrategia de crecimiento de 500 millones de euros.

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

a&o Hostels ha adquirido la compañía berlinesa Schulz Hotels, que incluye el hotel Schulz Berlin, con capacidad para 1.000 camas y que continuará operando bajo la marca Schulz, enmarcado dentro de la estrategia de crecimiento de 500 millones de euros del grupo, según un comunicado.

Asimismo, los fundadores de Schulz, Nizar Rokbani, Oskar Kan y Sascha Gechter, se incorporan al equipo directivo y asesor de a&o. Anteriormente, también fundaron Meininger, que actualmente opera más de 20.000 camas.

Schulz Hotels opera un único hotel, el ya mencionado, aunque cuenta con un segundo proyecto en fase de planificación en el nuevo barrio Heide Quarter de Berlín, próximo a la estación central.

"El conocimiento combinado de a&o y Schulz suma un siglo de experiencia en el sector hostelero, una base perfecta para seguir creciendo de forma dinámica y creativa en ubicaciones prime de las principales ciudades europeas", ha valorado el fundador y CEO de a&o Hostels, Oliver Winter.

En los últimos dos años, a&o Hostels ha incorporado 8.500 camas, tanto en establecimientos operativos como en proyectos en desarrollo o en proceso de reforma. Además de Schulz Hotels, ha sumado activos en ciudades como Londres, Brighton, Bruselas, Amberes y Heidelberg.

En 2024, el grupo alcanzó un récord de 2,8 millones de clientes y 6,2 millones de pernoctaciones. Esta evolución positiva se mantuvo durante el primer semestre de 2025, periodo en el que registró 1,4 millones de huéspedes, 3,1 millones de pernoctaciones y una ocupación media del 73%.