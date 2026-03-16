A&o Hostels refuerza su equipo de ventas internacional con el foco en Reino Unido, Escandinavia y Francia. - A&O HOSTELS

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

a&o Hostels ha anunciado el refuerzo de su equipo de Ventas Internacionales con los nombramientos de Adrien Colpaert, David Kupsky y Christos Praftsas, al mismo tiempo que ha puesto un mayor foco estratégico en los mercados francés, británico y escandinavo.

Tal y como ha informado en un comunicado, Colpaert tendrá su base en Bruselas (Bélgica), mientras que Kupsky y Praftsas operarán desde las sedes en Londres (Reino Unido) y Copenhague (Dinamarca), respectivamente.

Cabe destacar que el puesto de ventas dedicado al mercado francés vuelve a cubrirse por primera vez en muchos años.

En cuanto a los mercados mencionados, el grupo ha emprendido una importante trayectoria de crecimiento en el Reino Unido desde 2021, abriendo nuevos establecimientos en Edimburgo (2021), Brighton (2024), Londres (2025) y Manchester (2026).

En palabras del director de Marketing, Phillip Winter, se espera un año "fuerte" en 2026, con hasta 600.000 pernoctaciones en sus propiedades del país británico, alcanzando una tasa de ocupación media de alrededor del 75%.

Además, las dos propiedades de Copenhague forman parte de la cartera consolidada desde 2017 y 2020. Como "puerta de entrada a los países nórdicos", desempeñan un papel "clave" para a&o, ofreciendo un total de 1.370 camas.

En esta capital, la compañía estima una ocupación de aproximadamente el 80%, con unas 328.000 pernoctaciones.

Por otro lado, sobre Francia, a&o ha subrayado que se está convirtiendo en un mercado emisor cada vez más importante. En ciudades como Bruselas y Berlín, los huéspedes franceses ya representan más del 10% de los visitantes, con una clara tendencia al alza.

En este contexto y, por último, el nombramiento de un responsable de ventas dedicado a Francia es el siguiente paso lógico, según el comunicado del grupo.