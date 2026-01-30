Apple ganó un 16% más en su primer trimestre fiscal con récord de ventas gracias a China y el iPhone

Archivo - Tienda Apple Store en Nueva York - CARLOS HERGUETA - Archivo

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El gigante tecnológico Apple obtuvo un beneficio neto de 42.097 millones de dólares (35.184 millones de euros) entre los meses de octubre y diciembre de 2025, primer trimestre fiscal para la compañía, lo que representa un avance del 15,9% en comparación con el resultado contabilizado en el mismo periodo del ejercicio precedente.

En su primer trimestre fiscal, Apple logró unas ventas netas récord de 143.756 millones de dólares (120.149 millones de euros), lo que supone un crecimiento interanual del 15,7%.

Por regiones, las ventas de Apple en América aumentaron un 11,2% interanual, hasta 58.529 millones de dólares (48.918 millones de euros) y un 12,6% en Europa, con 38.146 millones de dólares (31.882 millones de euros), mientras que en Japón crecieron un 4,7%, hasta 9.413 millones de dólares (7.867 millones de euros).

Asimismo, en el mercado chino, los ingresos trimestrales de la multinacional sumaron 25.526 millones de dólares (21.334 millones de euros), un 37,9% más que un año antes.

En cuanto a los distintos productos y líneas de negocio, Apple ingresó 85.269 millones de dólares (71.267 millones de euros) con las ventas del iPhone, un 23,3% más; mientras que facturó un 6,7% menos por las ventas de Mac, hasta 8.386 millones de dólares (7.009 millones de euros); y las ventas de iPad sumaron 8.595 millones de dólares (7.184 millones de euros), un 6,3% más.

De su lado, la facturación por servicios aumentó un 14%, hasta un nuevo récord trimestral de 30.013 millones de dólares (25.084 millones de euros); mientras que las ventas de accesorios alcanzaron los 11.493 millones de dólares (9.606 millones de euros), un 2,2% menos.

"Hoy, Apple se enorgullece de anunciar un trimestre extraordinario y sin precedentes, con ingresos de 143.800 millones de dólares, un 16% más que el año anterior y muy por encima de nuestras expectativas", declaró Tim Cook, consejero delegado de Apple.

En este sentido, Cook destacó que el iPhone "tuvo su mejor trimestre de la historia", impulsado por una demanda sin precedentes, con récords históricos en todos los segmentos geográficos, además de un récord de histórico de ingresos en el área de servicios.