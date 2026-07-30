Aquaservice alcanza en 2025 los 323 millones de euros de facturación, un 16% más

Archivo - Aquaservice alcanza los 279 millones de facturación y las 3.380 personas en 2024 - AQUASERVICE - Archivo

VALENCIA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Aquaservice, compañía dedicada a la distribución de agua embotellada con dispensador en España y Portugal, cerró el ejercicio 2025 con una facturación de 323 millones de euros, un 16% más respecto al año anterior.

Este resultado "consolida una trayectoria de crecimiento a doble dígito que la compañía ha mantenido de forma constante y que le ha permitido duplicar su tamaño en los últimos cinco años", asevera la empresa en un comunicado.

En cuanto a su equipo, el pasado año Aquaservice creó 215 nuevos puestos de trabajo hasta sumar un total de 3.595 personas al cierre del año. "Esto es posible --remarcan-- gracias a su Plan anual de Creación de Empleo, que le ha permitido incorporar a más de 1.700 nuevos profesionales en los últimos cinco años".

En la actualidad, Aquaservice cuenta con más de 900.000 clientes en España y Portugal, siete centros de producción ubicados en manantiales y 82 delegaciones en las principales provincias de los dos países.

Este crecimiento refleja también la consolidación de su estrategia de internacionalización en Portugal, mercado en el que la compañía ha logrado "en poco más de un año ser líder en el sector y ya cuenta con dos manantiales y siete delegaciones, reforzando así su liderazgo en toda la Península Ibérica".

En palabras del CEO de Aquaservice, Alberto Gutiérrez, "cerramos 2025 con un crecimiento extraordinario, que es el reflejo del esfuerzo de todos nuestros equipos y de la fuerza de un modelo que lleva casi tres décadas demostrando que es posible combinar desarrollo empresarial con impacto positivo para las personas y el planeta".