ArcelorMittal gana un 51,6% menos hasta junio, con 1.100 millones, por tipos de cambio e intereses

Archivo - Exteriores de la factoría ArcelorMittal en Avilés, Asturias (España). - Juan Vega - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El gigante siderúrgico ArcelorMittal obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.258 millones de dólares (1.100 millones de euros) en la primera mitad de 2026, lo que supone un descenso del 51,6% en comparación con el resultado contabilizado en los seis primeros meses del año precedente, según ha informado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La empresa ha explicado que sus ganancias se han visto influenciadas negativamente por el aumento de las pérdidas por tipo de cambio y el incremento de los gastos netos por intereses.

Asimismo, ha señalado que si el beneficio neto se compara con el beneficio neto ajustado de 1.810 millones de dólares (1.582 millones de euros) del primer semestre de 2025, la bajada es menos acusada, del 30,5%.

Las ventas de ArcelorMittal entre enero y junio de este año sumaron 32.218 millones de dólares (28.169,5 millones de euros), un 4,9% más que en el mismo periodo de 2025.

Entre abril y junio, la multinacional obtuvo un beneficio neto atribuido de 683 millones de dólares (597,2 millones de euros), cifra más de un 60% inferior que el resultado registrado en el segundo trimestre de 2025, mientras que sus ventas aumentaron un 4,7%, hasta los 16.671 millones de dólares (14.576,1 millones de euros).

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