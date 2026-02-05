ArcelorMittal multiplica por más de dos su beneficio en 2025 y eleva un 9% el dividendo

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

ArcelorMittal obtuvo un beneficio atribuido de 3.152 millones de dólares (unos 2.790 millones de euros) en 2025, multiplicando por más de dos (+135,4%) las ganancias de un año antes, cuando se situaron en 1.339 millones de dólares (alrededor de 1.190 millones de euros), según ha informado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El beneficio neto ajustado del gigante del acero totalizó el año pasado los 2.938 millones de dólares (unos 2.600 millones de euros), un 26,3% más que en 2024.

Por su parte, las ventas de ArcelorMittal disminuyeron un 2%, hasta los 61.352 millones de dólares (en torno a 54.300 millones de euros), al tiempo que el resultado bruto de explotación (Ebitda) se redujo un 7,3% en 2025, hasta los 6.541 millones de dólares (unos 5.600 millones de euros).

El consejo de administración de ArcelorMittal ha propuesto aumentar el dividendo base anual para los accionistas hasta 0,60 dólares por acción (0,50 euros) en el ejercicio 2026, desde 0,55 dólares por acción (0,46 euros) en 2025, lo que equivale a aproximadamente un 9,1% más, y que se pagará en cuatro pagos trimestrales iguales a partir de marzo de este año.

La empresa ha avanzado que seguirá destinando un mínimo del 50% del flujo de caja libre, después de dividendos, a retribuir a los accionistas mediante recompras de acciones.

En 2025, la compañía recompró 8,8 millones de acciones por 262 millones de dólares (unos 222 millones de euros), lo que sitúa la reducción total del número de acciones totalmente diluidas en el 38% desde septiembre de 2020.

PRODUCCIÓN Y ENVÍOS DE ACERO AUMENTARÁN EN 2026

El gigante siderúrgico se ha mostrado confiado en que la demanda aparente de acero mundial, excluida China, crezca un 2% en el ejercicio 2026.

En concreto, estima que la producción y los envíos de acero aumentarán en todas las regiones en 2026 frente a 2025, respaldados por mejoras operativas y por el efecto de las medidas de protección comercial.

En Europa, en particular, ArcelorMittal ha subrayado que espera beneficiarse a medida que las acerías locales vayan recuperando progresivamente cuota de mercado frente a las importaciones, con el efecto combinado del mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM) y del nuevo mecanismo de contingentes arancelarios (TRQ) reforzándose a lo largo del año.

En un contexto en el que la economía mundial ha experimentado un giro hacia una mayor resiliencia de la oferta doméstica, incluida la introducción generalizada de aranceles, "un número creciente de países ha empezado por fin a tomar medidas para abordar la competitividad de sus industrias manufactureras", ha celebrado el consejero delegado de ArcelorMittal, Aditya Mittal. "En ningún lugar era esto más necesario que en Europa, donde ArcelorMittal cuenta con importantes operaciones de alta calidad", ha añadido.

"Esta combinación de avances regulatorios positivos, tendencias macroestructurales favorables y un entorno operativo mejorado nos sitúa en una posición óptima para seguir cumpliendo nuestro compromiso a largo plazo de ofrecer retornos constantes a los accionistas", ha concluido Mittal.