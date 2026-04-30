ArcelorMittal recorta un 28,6% su beneficio hasta marzo, pero eleva sus ingresos un 4,4%

Archivo - Entrada de la sede de ArcelorMittal - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

ArcelorMittal logró un beneficio neto atribuido de 575 millones de dólares (493 millones de euros) en el primer trimestre, lo que representa un descenso del 28,6% respecto al resultado contabilizado en el mismo periodo del año anterior, según ha informado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Entre enero y marzo de este año, el resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo siderúrgico se situó en 1.679 millones de dólares (1.440 millones de euros), un 6,2% superior al del mismo periodo del año pasado.

Además, los ingresos de ArcelorMittal en los tres primeros meses de este año se incrementaron un 4,4%, hasta los 15.457 millones de dólares (13.252 millones de euros).

El consejero delegado de la empresa, Aditya Mittal, ha destacado que los resultados del primer trimestre "se mantuvieron sólidos" a pesar de la inestabilidad en Oriente Próximo.

"Los fundamentos del negocio han mejorado en los últimos tres meses, impulsados en particular por el favorable reajuste estructural del entorno normativo europeo, incluyendo el CBAM (el arancel verde europeo sobre el carbono) y el nuevo contingente arancelario (TRQ), que se espera que reduzca significativamente las importaciones a Europa a partir del 1 de julio. ArcelorMittal está bien posicionada para aprovechar esta oportunidad gracias a la capacidad existente y a la reactivación de la capacidad inactiva", ha añadido.

La empresa pagó su primer dividendo trimestral provisional de 0,15 dólares por acción (0,12 euros) en marzo de 2026, como parte de un dividendo anual propuesto de 0,60 dólares por acción (0,51 euros).

La siderúrgica seguirá devolviendo a los accionistas un mínimo del 50% del flujo de caja libre tras el pago de dividendos mediante la recompra de acciones.