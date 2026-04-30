El PIB creció un 0,6% hasta marzo, dos décimas menos, pero acelera su avance interanual al 2,7%

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MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La economía española creció un 0,6% en el primer trimestre del año, dos décimas menos que en el trimestre anterior, apoyada sobre todo en la demanda interna, que aportó cuatro décimas al crecimiento, frente a la contribución de dos décimas del sector exterior, según el avance de datos de la Contabilidad Nacional trimestral publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha subrayado que el consumo de los hogares se ha consolidado "como uno de los principales motores de la economía" gracias a la solidez del mercado laboral, "en un arranque de año marcado por el impacto de la guerra en Irán en la inflación desde febrero".

"Las medidas aprobadas por el Gobierno el pasado 20 de marzo están amortiguando el daño de este nuevo shock energético sobre hogares y empresas", ha afirmado el Ministerio.

En concreto, según los datos de Estadística, consumo de los hogares moderó su crecimiento tres décimas en el primer trimestre, hasta el 0,6%, mientras que el gasto público mantuvo su ritmo de avance en el 0,2%. En cambio, el gasto en consumo de las instituciones sin fines de lucro se aceleró 1,4 puntos, hasta mostrar un crecimiento del 2%.

La inversión, por su parte, también echó el freno en el primer trimestre, al moderar su crecimiento 1,7 puntos, hasta el 0,4%.

Por su parte, el crecimiento interanual del PIB se situó en el primer trimestre en el 2,7%, una décima más que en el trimestre anterior, gracias exclusivamente a la demanda nacional, que contribuyó con 3,4 puntos, en contraste con las siete décimas que restó la demanda externa.

Para Economía, este crecimiento interanual del 2,7% permite a España "mantener el liderazgo entre las principales economías de la zona del euro".

El consumo de los hogares aceleró su crecimiento interanual una décima en el primer trimestre, hasta el 3,2%, mientras que el gasto público desaceleró su ritmo de avance medio punto, hasta el 2%.

La inversión, por su lado, aumentó un 5,6% interanual, seis décimas menos que en el trimestre anterior, con avances del 6,8% en los productos de la propiedad intelectual y del 3,9% en los bienes de equipo.

El Ministerio que dirige Carlos Cuerpo ha destacado además como "otro buen síntoma" de los datos de la Contabilidad Nacional el avance trimestral del 1% de la productividad por hora trabajada, "el mejor dato desde el arranque de 2025", y su crecimiento interanual, del 0,6%, "consolidando un ciclo insólito de aumento de la productividad y creación récord de puestos de trabajo".

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