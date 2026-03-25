La argentina Grupo Arcor y la francesa Danone completan la compra de la totalidad de la láctea La Serenísima

Archivo - Recurso de un vaso de leche. - UNIÓN DE UNIONES - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo argentino de alimentación Arcor y la francesa Danone se han hecho con la totalidad del capital social de la empresa de lácteos argentina La Serenísima tras adquirir el 51,323% del accionariado que aún no controlaban.

Según han comunicado este miércoles mediante un hecho relevante a la Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina, la adquisición se ha realizado a través de Bagley, sociedad conjunta de Arcor y Danone, que ha adquirido los títulos A, B, C y D en manos de la familia fundadora Mastellone y del fondo Dallpoint Investments.

Arcor y Danone ya poseían cerca del 49% de la propiedad de La Serenísima. En este sentido, la operación actual se enmarca en la opción prevista de compraventa de acciones ya efectuada en diciembre de 2015.

Una vez se complete la transacción, se constituirá una nueva 'joint venture' que se enfocará en el mercado lácteo argentino con vistas a crear un negocio integrado que potencie la eficiencia operativa.

Además, prevé generar nuevas oportunidades de crecimiento dentro del sector lácteo a través de sus fábricas en la región, donde se producen leche, dulce de leche, quesos, mantecas, cremas, yogures y postres.

"Con esta operación, estamos muy satisfechos de llevar nuestra alianza de largo plazo con el grupo Arcor al siguiente nivel. Esta alianza refuerza nuestro compromiso con el mercado argentino y con América Latina", ha afirmado en nota de prensa el consejero delegado de Danone, Antoine Saint-Affrique.

"Esta 'joint venture' láctea con Danone permitirá apalancar la capacidad comercial, las operaciones, los procesos y las mejores prácticas de ambas empresas y acelerar el crecimiento, gracias a una estrategia unificada para el desarrollo de productos diferenciales", ha destacado, por su parte, el presidente de Arcor, Alfredo Pagani.