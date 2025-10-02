Árima convoca a sus accionistas el 3 de noviembre para someter a votación la fusión con JSS Real Estate

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Árima Real Estate convoca una junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará el próximo 3 de noviembre en primera convocatoria para someter a votación la fusión por absorción inversa de JFF Real Estate Socimi, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En esta convocatoria se ofrecerá conocimiento de los informes de los administradores de Árima destinados a sus accionistas y trabajadores, además del informe único del experto independiente y de las observaciones presentadas por accionistas, acreedores o representantes de la plantilla respecto de los mismos.

Asimismo, se debatirá acerca de las modificaciones en el activo y pasivo de ambas sociedades participantes en la fusión entre la fecha de redacción del proyecto y la celebración de esta junta general extraordinaria de accionistas.

En paralelo, la socimi someterá a votación el balance de fusión de Arima, además del proyecto, suscrito el pasado 27 de junio, y visto bueno de la operación, además de informar sobre los términos y circunstancias del acuerdo de fusión y del acogimiento al régimen fiscal especial.

La junta de accionistas también abordará el aumento de capital que se realice para atender el canje, con su consecuente solicitud de admisión a negociación en la Bolsa de las acciones nuevas que se emitan.

Así, el tipo de canje de las acciones de las sociedades que participan en la fusión será de 9 título de Árima Real Estate de 10 euros de valor nominal por cada 7 acciones de JFF Real Estate de 1 euro de valor nominal.

Por último, los accionistas debatirán sobre la asunción como propios por Árima de los apoderamientos concedidos por JSS Real Estate.

A mediados de este mes, Árima comunicó a la CNMV el proyecto de fusión por absorción de JSS Real Estate, una operación que contempla la extinción de la compañía absorbida, la transmisión universal de su patrimonio y el refuerzo de la plataforma de gestión de Árima para acometer sus planes estratégicos de crecimiento.

Esta operación, de carácter inverso, tiene una justificación estratégica y financiera: permitirá reducir duplicidades en la gestión, mejorar el acceso a mercados de capitales y consolidar el posicionamiento de la entidad resultante en el mercado inmobiliario cotizado.

Árima anunció esta misma semana haber registrado un beneficio neto de 2,65 millones de euros durante el primer semestre de este año, frente a las pérdidas de 11,23 millones de euros que se anotó en el mismo período del ejercicio anterior, con unos ingresos que superaron los seis millones de euros.