La Armada Real Tailandesa encarga a Airbus dos aviones C295 para misiones de vigilancia, búsqueda y rescate

C295 - AIRBUS

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Armada Real Tailandesa ha comprado a Airbus dos aviones C295 con el objetivo de mejorar su transporte, lo que permitirá llevar a cabo misiones de vigilancia, búsqueda y rescate, además de operaciones logísticas para el país asiático.

Este pedido sigue al reciente contrato con la Real Fuerza Aérea Tailandesa para otros dos C295 y se suma a los tres aviones que ya opera el Ejército Real Tailandés, que realizan misiones de transporte de carga y tropas desde 2016, según ha indicado la compañía aeronáutica en un comunicado este miércoles.

Airbus ha destacado que el C295 se ha convertido en el "avión de transporte táctico de referencia" para las Fuerzas Armadas tailandesas.

Los dos C295 destinados a la Armada tailandesa, que operarán desde la base aérea de U-Tapao en el distrito de Sattahip, serán capaces de detectar, clasificar e identificar objetivos en el mar o en tierra, operando con tanto de día como de noche, ya que estarán equipados con un conjunto de sensores electroópticos/infrarrojos (EO/IR).

Los aviones se montarán en las instalaciones de Airbus Defence and Space en Sevilla (Andalucía) y la primera entrega está prevista para finales de 2028. Por último, la empresa ha recordado que siete países de la región de Asia-Pacífico han encargado un total de 90 C295.

De hecho, Airbus ha subrayado que este modelo es "líder mundial" en su segmento, con una cuota de mercado del 85% y 335 pedidos de 39 países de cuatro continentes. Hasta la fecha, la flota mundial de C295 ha acumulado 750.000 horas de vuelo.