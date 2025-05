Asaja, COAG y UPA entregan a la CE un manifiesto en el que reclaman una PAC "fuerte y bien financiada"

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA han entregado este lunes en la sede de la Comisión Europea en España el manifiesto 'El castillo de naipes de la UE' en el que defiende una Política Agrícola Común (PAC) "fuerte y bien financiada", según informan en un comunicado conjunto.

En concreto, el presidente de Asaja, Pedro Barato; el secretario general de COAG, Miguel Padilla, y el secretario general de UPA, Cristobal Cano, han mantenido una reunión con el director de la Representación de la Comisión Europea en España, Lucas González Ojeda, en el que le han trasladado las preocupaciones del sector agrario europeo ante los recortes presupuestarios que amenazan el futuro de la PAC.

De esta forma, durante el encuentro, los representantes de las organizaciones han hecho entrega formal del manifiesto titulado 'El castillo de naipes de la UE', un documento conjunto elaborado en el marco de las movilizaciones impulsadas por el Copa y la Cogeca, cuyo acto central tendrá lugar este martes en Bruselas, y en el que participará una delegación de las tres OPAs en representación de los agricultores y ganaderos españoles, mientras que paralelamente se celebrarán concentraciones de agricultores y ganaderos en varias capitales europeas.

En este contexto, las organizaciones agrarias recuerdan que enviaron una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicitando un "compromiso claro" con la defensa de un Marco Financiero Plurianual potente, que asegurase los fondos de la PAC de cara a la próxima reforma, manteniendo el fondo específico actual y defendiendo el 'statu quo', pero lamentan que hasta la fecha no han recibido contestación alguna.

De esta forma, el manifiesto advierte que "sin presupuesto no hay PAC, sin PAC no hay agricultores y sin agricultores no hay seguridad", además se denuncia el peligro de diluir esta política agraria en un fondo único europeo que elimine su especificidad, sustituya los pilares actuales por una programación nacional única y abra la puerta a una renacionalización encubierta, debilitando así el mercado único y generando profundas desigualdades entre Estados miembro.

En este contexto, Barato, Padilla y Cano han insistido en que "la PAC es una cuestión estratégica para la seguridad alimentaria, la estabilidad económica y la cohesión territorial de Europa", por lo que reclaman un compromiso firme para mantener una línea presupuestaria clara, específica y ajustada a la inflación dentro del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP).

Los dirigentes han subrayado que la PAC no puede convertirse en una moneda de cambio ni en un elemento residual en los nuevos debates presupuestarios. "Sin una política agraria robusta y común, la UE se arriesga a romper los equilibrios que han sostenido hasta ahora la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y el mundo rural en Europa", han recalcado.

Con esta reunión y la entrega del manifiesto, Asaja, COAG y UPA reafirman su compromiso con una defensa decidida del modelo agrario europeo, en coordinación con los esfuerzos del Copa-Cogeca, por lo que llaman a las instituciones comunitarias a actuar con "responsabilidad y visión de futuro".