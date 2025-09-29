Los asientos aéreos internacionales previstos a España crecen un 5,2% en octubre hasta los 12 millones

Archivo - Aeropuerto Tenerife Sur - CABILDO DE TENEERIFE - Archivo

Reino Unido e Italia presenta una intensidad superior al resto con un aumento de asientos del 5,6%

El número total de asientos previstos en vuelos internacionales hacia España para el mes de octubre se sitúa en 12 millones, lo que suponer un aumento del 5,2% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos difundidos este lunes por Turespaña.

Octubre proyecta un buen comportamiento para los principales mercados emisores. Tanto Reino Unido como Italia cuentan con un incremento de plazas del 5,6%; para Francia el aumento es del 2,5%. Por el contrario, Alemania contrae la oferta de asientos un -1,7% en octubre.

Los países nórdicos continúan perdiendo dinamismo y contraen los asientos previstos, Dinamarca un -3,5%, Suecia un -4,6%, Noruega un -9,3% y Finlandia un -6,9%.

Los datos de Turespaña destacan la aceleración de Turquía e Irlanda con una proyección de crecimiento superior al 15% respectivamente.

Así mismo, Estados Unidos proyecta un aumento de capacidad de asientos del 11,3%. Entre los países iberoamericanos, Colombia y México registran el mayor volumen de capacidades programadas, con una elevada subida del 13,9% el primero, y un ligero descenso el segundo (-1%) para el décimo mes del año.