Los asientos previstos en vuelos internacionales para abril superan los 11,8 millones, un 5,9% más

Un avión de Iberia en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El número total de asientos previstos en vuelos internacionales hacia España para el mes de abril se sitúa en cerca de 11,8 millones, un 5,9% más que en el mismo mes de 2025, según datos publicados este jueves por Turespaña.

Comparando las previsiones de número de asientos con los datos registrados un año antes, abril proyecta para los principales mercados emisores del Reino Unido, Italia y Francia una tendencia positiva, con un incremento de plazas del 8,9%, 3,4% y 0,7% respectivamente. Por el contrario, Alemania continúa con una contracción de la oferta de asientos, un mes más, con un retroceso del 2,5%.

Según ha informado el Ministerio de Industria y Turismo, los países nórdicos presentan un comportamiento asimétrico. Así, mientras que Noruega presenta una contracción de expectativas disminuyendo los asientos previstos un 10,3%, Dinamarca los eleva un 6,3%, Suecia los incrementa un 1% y Finlandia, más del 0,3%.

El Departamento que dirige Jordi Hereu ha resaltado además la aceleración de Turquía y Polonia, con una proyección de crecimiento superior al 30%, y de Estados Unidos y la República Checa, que apuntan a un aumento de capacidad de asientos superior al 10%.

Entre los países iberoamericanos, Colombia y México registran el mayor volumen de capacidades programadas, con una subida del 6% el primero, y un aumento algo más intenso el segundo (+7,1%) para el cuarto mes del año 2026.