Asociaciones de consumo crean la Alianza Carne y Distribución para poner en valor los productos cárnicos. - ANGED

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), La Distribución Anged y el Foro Ganadero-Cárnico han presentado la Alianza Carne y Distribución en la sede del ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con el objetivo de poner en valor la actividad ganadera, industrial y comercializadora de los productos de origen cárnico.

Esta alianza buscar comunicar la actividad ganadera, industrial y comercializadora de los productos cárnicos "con mayor objetividad y rigor científico", así como "acercar la realidad de la cadena en materias sensibles para los consumidores como son la sostenibilidad, el bienestar animal, la nutrición y la salud".

Durante el acto, la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez, señaló que "el sector cárnico destaca por su valor estratégico, no solo por su gran valor socioeconómico y como gran potencia exportadora, aportando a la balanza comercial del país más de 10.000 millones de euros, sino por su capacidad de adaptación".

La secretaria general ha recordado que el cárnico es también el primer sector industrial agroalimentario, con una facturación de 41.000 millones de euros y más de 122.000 empleos directos que se suman a los 700.000 de la fase ganadera.

Los representantes de las tres asociaciones han incidido en la importancia de la creación de una mesa de diálogo permanente entre los tres eslabones que componen la cadena alimentaria, desde la producción hasta su distribución.