Asociaciones de productores piden a Bruselas proteger el arroz frente las a importaciones sin aranceles

Archivo - Asociaciones de productores piden al Parlamento proteger el arroz frente las a importaciones sin aranceles. - UPA-UCE EXTREMADURA - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha solicitado al Parlamento Europeo que respalden las enmiendas destinadas a reforzar la protección del sector arrocero europeo frente al aumento de importaciones sin aranceles, según ha informado la asociación este lunes en un comunicado.

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha advertido de que la Unión Europea "no puede permanecer pasiva ante la tendencia internacional". Además, ha afirmado que los principales países productores están adoptando medidas para proteger sus mercados internos frente al aumento de las importaciones.

España, segundo productor de arroz de la Unión Europea (UE) con cerca de 465.000 toneladas en la última campaña, cuenta con un sector estratégico para el equilibrio territorial.

Sin embargo, desde Cooperativas han asegurado que la situación es "crítica", ya que, en la campaña 2024/2025, la UE importó 1.727 millones de toneladas de arroz, una cifra superior a su propia producción. Como consecuencia, la autosuficiencia europea ha caído del 75% en 2011/2012 al 40% en la actualidad.

Estas importaciones proceden principalmente de países como Camboya y Myanmar, accediendo al mercado comunitario "libres de aranceles y a precios muy inferiores a los costes de producción europeos", por lo que la situación "está generando una fuerte presión sobre los precios", según el comunicado.

En este sentido, aunque Cooperativas Agro-alimentarias de España ha valorado "positivamente" la inclusión de una cláusula de salvaguardia automática en el nuevo marco del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), ha considerado que su diseño actual resulta "insuficiente".

En particular, ha alertado de que los umbrales de activación previstos son "demasiado elevados", lo que impediría una "respuesta eficaz ante situaciones de desequilibrio del mercado".

Por su parte, el presidente del sector, Félix Liviano, ha señalado que están ante un "cambio de escenario a nivel mundial", afirmando que "incluso los países más competitivos están reaccionando para proteger a sus productores". "Europa no puede permitirse esperar", ha concluido el presidente.

En definitiva, el sector ha insistido en que el objetivo no es limitar el comercio internacional, sino garantizar unas condiciones de competencia "justas", que permitan la continuidad de la producción europea, el mantenimiento del empleo rural y la preservación de sistemas productivos sostenibles y de alta calidad.