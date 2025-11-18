ATA y qdq renuevan su alianza para impulsar la transformación digital del colectivo autónomo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y qdq, agencia digital para pymes y autónomos, han anunciado que renuevan su alianza para impulsar la transformación digital del colectivo autónomo, ofreciendo nuevos servicios para aumentar visibilidad y captar clientes.
Asimismo, durante el último año, miles de autónomos han dado el salto al entorno online con qdq, según el comunicado de ambas entidades, y la mitad de estos profesionales desarrolla su actividad en ciudades como Madrid, Sevilla, Las Palmas, Málaga, Santa Cruz de Tenerife y Barcelona.
De hecho, el nuevo marco de colaboración incluye una oferta personalizada que comprende una estrategia "completa e integral", que abarca desde la creación de páginas web hasta complementos, acciones y herramientas para ser más visibles y captar más clientes, y que integra también la factura electrónica.
"Cada autónomo necesita una estrategia digital distinta: para algunos será ganar visibilidad, para otros captar clientes o fidelizar a los que ya tienen", ha subrayado la CEO de qdq, Nieves Franco.
Por su parte, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha indicado que el autónomo ya trabaja de media 47 horas a la semana. "Todo lo que signifique aliviar su carga a la vez que le da visibilidad es una prioridad para ATA y por eso volvemos a contar con qdq y renovamos nuestra alianza", ha insistido.
Según ambas entidades, el 32,6% de las microempresas utiliza servicios en la nube, el 11,1% aplica analítica de datos y apenas el 6,8% ha incorporado soluciones de inteligencia artificial.