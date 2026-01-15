Atrys Health culmina la venta del 100% de su filial de prevención a Grupo Echevarne por 145 millones

Archivo - Atrys - ATRYS - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Atrys Health ha culminado la venta de su división de prevención, Aspy Global Services, al Grupo Echevarne, un holding familiar con presencia en el sector sanitario, por un importe de 145 millones de euros, según ha informado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la empresa ha informado de que, una vez cumplidas las condiciones suspensivas restantes, este miércoles 14 de enero se formalizó la transmisión del 100% de las acciones de Aspy Global Services y sus filiales a favor del Grupo Echevarne.

La totalidad de los fondos que la sociedad ha recibido en concepto de precio se han destinado a la amortización anticipada total de la deuda existente bajo el contrato de financiación suscrito en fecha de 14 de diciembre de 2021 por importe de 180 millones de euros.

ECHEVARNE SUMA MÁS DE 100 CENTROS PROPIOS Y 1.200 PROFESIONALES

Del lado del Grupo Echevarne, cabe resaltar que ha llevado a cabo dicha adquisición a través de su filial Mas Prevención, con lo que sumará más de 100 centros propios y 1.200 profesionales a su área de prevención. La empresa explicó que, tras la integración de ambas compañías, el volumen de negocio resultante será superior a los 155 millones de euros.

Así, la empresa, que divide su actividad en tres áreas --diagnóstico, asistencial y prevención--, contará con más de 4.200 profesionales en España, Andorra, México, Uruguay y Costa Rica.