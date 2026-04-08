Avatel y sindicatos firman el convenio colectivo con incrementos salariales para sus 1.200 trabajadores

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MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos y Avatel Telecom han cerrado un acuerdo para completar la firma del convenio colectivo --suscrito por unanimidad-- tras las negociaciones con la dirección de la compañía, el cual mejora las retribuciones salariales de los aproximadamente 1.200 trabajadores de la empresa, según ha informado este jueves el sindicato Fetico en un comunicado, recogido por Europa Press.

Este pacto llega apenas dos meses después de que Avatel anunciara el ERE que afecta a 144 centros de trabajo y que contempla un total de 290 salidas de trabajadores, 12 menos que las 302 planteadas en un principio.

Así, el nuevo convenio contempla la consolidación de mejoras voluntarias para determinados colectivos y el desarrollo del complemento de antigüedad por trienios, así como un incentivo anual del 5% vinculado al cumplimiento de objetivos corporativos.

Igualmente, recoge la regulación del régimen de horas extraordinarias mediante una fórmula que combina descanso compensatorio y retribución económica y establece un sistema de guardias de disponibilidad con retribución específico.

Los trabajadores contarán también con una bolsa de teletrabajo de hasta 16 días por trimestre y una mayor flexibilidad en el disfrute de los días de asuntos propios, los que podrán fraccionar por horas.

Entre otras mejoras, en materia de conciliación, la compañía incorpora el derecho al acompañamiento en consultas médicas de hijos menores de 12 años y de familiares dependientes y los días 24 y 31 de diciembre pasarán a tener la consideración de no laborables, sujeto a las necesidades de la actividad.

Compañía y sindicatos se han emplazado a abordar en los próximos meses la revisión de la clasificación profesional y otros aspectos de carácter estratégico

El secretario general de Fetico, Antonio Pérez, ha valorado que el nuevo convenio supone "un paso significativo para la plantilla, que tendrán un marco claro, en el que hemos trabajado de manera consciente, teniendo en cuenta la actualidad del sector y la necesidad de mejorar y proteger los derechos laborales.

"Esto demuestra, una vez más, que allí donde está Fetico se consiguen los acuerdos y se mejoran las condiciones de los trabajadores", ha añadido.

Las partes ya habían allanado el camino para hacer posible el acuerdo durante las negociaciones del ERE, con los sindicatos buscando desligar ambas conversaciones para poder avanzar en mejorar las condiciones del conjunto de la plantilla.