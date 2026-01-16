Avintia Inmobiliaria gana tres lotes de la Comunidad de Madrid para levantar 859 viviendas de alquiler

Promoción de Avintia Inmobiliaria - AVINTIA
MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
Avintia Inmobiliaria se ha adjudicado tres lotes en el concurso público lanzado por la Comunidad de Madrid para construir 859 viviendas asequibles en régimen de alquiler, según ha informado la compañía en un comunicado.
La licitación contemplaba el desarrollo de más de 3.400 viviendas en diez municipios de la región, entre ellos Madrid capital, Alcobendas, Tres Cantos, Móstoles, Loeches o Valdemoro, y se estructuró en catorce lotes, a los que se presentaron más de sesenta ofertas.
De ellos, Avintia Inmobiliaria ha ganado tres lotes que suman 756 viviendas en Alcobendas, en dos promociones diferentes ubicadas en Arroyo de la Vega y Espino del Cuquillo; y otras 103 en Loeches, dentro del plan autonómico para impulsar la oferta de vivienda asequible mediante fórmulas de colaboración público- privada.
Estos 859 nuevos hogares adjudicados a Avintia Inmobiliaria refuerzan la presencia de la empresa en la promoción de proyectos BTR ('build to rent' o alquiler), alcanzando ya las cerca de 6.000 viviendas en cartera en diferentes fases de ejecución y que se fabricarán de manera industrializada con el sistema ávita, desarrollado por Grupo Avintia.