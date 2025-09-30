Ayco elevó un 2,5% sus pérdidas semestrales, hasta 640.000 euros

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ayco Grupo Inmobiliario ha cerrado el primer semestre de 2025 con un resultado consolidado negativo de 639.515 euros, lo que supone un incremento del 2,5% respecto a los 'números rojos' de 623.701 euros del mismo periodo de 2024, según ha informado a la CNMV.

Durante el primer semestre, la compañía no ha generado ingresos por ventas, centrando su actividad en el desarrollo técnico y administrativo de los proyectos en cartera, además de la búsqueda de nuevas oportunidades de inversión para reforzar su posición futura.

El patrimonio neto consolidado de Ayco a 30 de junio asciende a 4,33 millones de euros, mientras que el patrimonio atribuido a la sociedad dominante se sitúa en 5,48 millones de euros, reflejando una mejora respecto a los últimos cinco años. La compañía ha puesto en marcha una ampliación de capital y prevé nuevos recursos para fortalecer el balance en los próximos ejercicios.

Ayco sigue avanzando en la tramitación y desarrollo de promociones en ubicaciones estratégicas, como Ribadesella, Paiporta, Torrejón de Ardoz, Oviedo y Marbella, además de apostar por herramientas de inteligencia artificial para identificar nuevas tendencias en el sector inmobiliario.

La junta de accionistas celebrada en mayo delegó en el consejo la facultad de ejecutar una ampliación de capital de hasta un 50% y la emisión de obligaciones convertibles, dentro de la estrategia de crecimiento y fortalecimiento de la compañía.