Bahia Principe (Grupo Piñero) anuncia reapertura de sus activos en Jamaica tras un proceso de reforma

Bahía Principe Jamaica - GRUPO PIÑERO

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS -

La cadena hotelera Bahia Principe Hotels & Resorts, perteneciente al Grupo Piñero, ha confirmado este miércoles el calendario de reapertura de sus dos establecimientos en Jamaica tras completar un proceso de actualización integral.

Según el cronograma oficial de la compañía, el Bahia Principe Luxury Runaway Bay retomará su actividad el próximo 1 de abril de 2026, mientras que el Bahia Principe Grand Jamaica tiene prevista su reapertura para el 1 de diciembre de 2026.

Esta maniobra operativa busca elevar la competitividad del producto y fortalecer la cuota de mercado de la firma en el Caribe.

La reapertura del Bahia Principe Luxury Runaway Bay, que cuenta con una infraestructura de 642 habitaciones, se produce tras una inversión enfocada en el segmento de solo adultos y la exclusividad.

Las mejoras técnicas ejecutadas incluyen la ampliación del área de lobby mediante la construcción de una terraza y la modernización de los espacios de restauración, destacando la actualización del buffet principal 'Jazmín' y la renovación del restaurante temático 'Picasso'.

Asimismo, la compañía ha diversificado su oferta culinaria con la incorporación del nuevo restaurante 'Thali', especializado en cocina hindú.

Por su parte, el Bahia Principe Grand Jamaica, con 647 habitaciones, se encuentra actualmente en un proceso de actualización integral orientado a la modernización de sus instalaciones bajo una conceptualización basada en la cultura local de la isla.

El CEO de Bahia Principe Hotels & Resorts, Julio Pérez, ha señalado que el objetivo de estas intervenciones es asegurar una experiencia de producto más "sólida y atractiva" en un destino que la operadora califica como estratégico dentro de su arquitectura de marca.

Con la puesta en marcha de estos 1.289 activos alojativos, Bahia Principe refuerza su compromiso con el desarrollo turístico a largo plazo en Jamaica.