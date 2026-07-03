El banco Goldman Sachs eleva su participación en Amper por encima del 3%, valorada en 14 millones de euros

Archivo - FILED - 26 September 2007, Bavaria, Munich: The logo of financial services provider Goldman Sachs pictured during the 10th Investment Congress of the DAB Bank at the Sheraton Hotel. Photo: Tobias Hase/dpa - Tobias Hase/dpa - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El banco de inversión estadounidense Goldman Sachs ha elevado su participación en Amper por encima del 3%, desde el 2,2% anterior, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) consultados por Europa Press.

La participación de la entidad se sitúa ahora en el 3,011% y se compone de derechos de voto atribuidos a las acciones (0,079%) y a través de instrumentos financieros (2,932%).

Tras afianzar su posición, Goldman ha pasado a controlar 68,5 millones de acciones, que, a su valor actual de mercado --0,21 euros por título en torno a las 17.00 horas de este viernes--, suponen un valor total de 14 millones de euros.

La posición del banco en el grupo tecnológico e industrial ha fluctuado entre el 3,03% registrado hace un año, siendo este su máximo histórico, hasta el 3,011% actual.

Las acciones de Amper acumulan un ascenso del 21,6% desde el inicio del 2026.

Este movimiento tiene lugar después de que la compañía celebrase este pasado martes su junta, en la que presentó sus proyecciones estratégicas para el ejercicio 2028, año en el que se ha fijado el objetivo de alcanzar una facturación superior a los 800 millones de euros y un resultado bruto de explotación (Ebitda) de más de 130 millones, casi el triple que lo obtenido en ambas magnitudes en 2025.