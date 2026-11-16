Bank of America recomienda comprar ACS y le otorga un potencial alcista cercano al 50%

Archivo - El consejero delegado Juan Santamaría Cases, durante la junta de accionistas de ACS. - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bank of America recomienda comprar acciones de ACS, con un precio objetivo de 136 euros por título, lo que supone un potencial de revalorización próximo al 50% respecto a los precios actuales, tras analizar los objetivos estratégicos presentados por el grupo para 2030.

La entidad destaca que la constructora aspira a alcanzar un beneficio neto operativo de entre 2.200 y 2.400 millones de euros al cierre de la década, una cifra que se sitúa hasta casi un 20% por encima de las previsiones del consenso del mercado.

El banco identifica a Turner, la filial estadounidense de ACS, como el principal motor de crecimiento del grupo, impulsada por la construcción de centros de datos vinculados a la inteligencia artificial y por la mejora de sus márgenes.

En concreto, ACS prevé que los ingresos de Turner procedentes del negocio de centros de datos aumenten desde los 18.000 millones de dólares previstos para 2026 hasta una horquilla de entre 28.000 y 30.000 millones de dólares en 2030.

Según el análisis de Bank of America, Turner prácticamente duplicará su beneficio antes de impuestos en ese periodo, apoyada en el crecimiento de esta actividad y en una expansión de sus márgenes por encima del 5%.

UN DIVIDENDO DE HASTA 4,90 EUROS EN 2030

La entidad también destaca la capacidad de generación de caja de ACS, con un flujo de caja operativo neto previsto de entre 9.000 y 11.000 millones de euros en el horizonte del plan, que permitiría aumentar la retribución a los accionistas.

En este contexto, el dividendo podría pasar de 2,40 euros por acción a un máximo de 4,90 euros en 2030, lo que supondría algo más que duplicar su importe.

Asimismo, Bank of America considera que existe margen para realizar recompras adicionales de acciones, junto con el incremento de la remuneración en efectivo.