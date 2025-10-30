Barceló gestiona su tercer hotel en Dubái y refuerza su presencia en Emiratos Árabes Unidos

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Barceló Hotel Group ha anunciado la apertura del hotel Barceló Business Bay Dubái, que operará en régimen de gestión tras la adquisición del establecimiento por parte de un grupo inversor europeo, lo que supone el tercer activo que gestiona la hotelera en la ciudad emitarí, además de uno en Sharjah, en el mismo país.

En concreto, el nuevo establecimiento, de cuatro estrellas, cuenta con 230 habitaciones y se ubica en el centro de la ciudad, en el barrio de Downtown Dubái, próximo al Burj Khalifa, según un comunicado.

Entre sus instalaciones destacan un restaurante con gastronomía local, así como propuestas de cocina fusión, además de un sports bar y un shisha bar, junto con un gimnasio y una zona de tratamientos avanzados.

e Para Barceló, Emiratos Árabes Unidos es un "país clave", tanto por su ubicación estratégica entre Oriente y Occidente como por su combinación "única" de "lujo moderno y cultura tradicional". De Dubái ha destacado que es "una de las ciudades más dinámicas del mundo".

"Dubái es un mercado con un enorme dinamismo y una capacidad constante de reinvención, lo que lo convierte en un escenario ideal para crear un hub operativo desde el que seguir desarrollando nuestro portfolio de hoteles. Asimismo, es la puerta de entrada a Asia y nos permitirá ampliar nuestra presencia en esta región", ha subrayado el director de Operaciones de Barceló en Mediterráneo, Oriente Medio y Asia, José Canals.