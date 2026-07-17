Bares llenos y neveras a punto: las cerveceras aceleran su operativa para la final del Mundial

Aficionados de la Selección Española durante el partido del Mundial de fútbol 2026 entre España y Portugal en un bar - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Heineken, Hijos de Rivera (Estrella Galicia), Mahou San Miguel y Cervezas Victoria (Damm) han reforzado su producción, logística y distribución para garantizar el abastecimiento de cerveza durante la final del Mundial que disputará España este domingo frente a Argentina, una cita que el sector prevé que impulse de forma significativa el consumo tanto en bares y terrazas como en los hogares.

Una cita que disparará el consumo de cerveza en toda España, que se ha volcado para animar a la 'roja' y donde se esperan fuertes incrementos de ventas y consumo a lo largo de este domingo, por lo que las cerveceras han diseñado y reforzado su operativa para garantizar el mejor servicio en estos días, ya que se espera un incremento de la demanda durante la víspera y el día de la final, especialmente en hostelería, pero también en los hogares.

En esta línea, el director general de España y Portugal de Hijos de Rivera SAU, Juan Paz, asegura que en un evento de "estas características, el objetivo no es solo vender más, sino ayudar a los clientes a estar preparados". "Que tengan producto, visibilidad, una ejecución sencilla y una propuesta atractiva para el consumidor. Lo hacemos con una visión global, pero muy segmentada por canales, zonas y tipologías de establecimiento", ha explicado a Europa Press.

De esta forma, en los días de partido los bares pueden llegar a incrementar sus beneficios entre un 25% y un 30% respecto a una jornada habitual, mientras que en alimentación este efecto se ve más en la composición de la cesta, con la cerveza creciendo alrededor del 14% en días de partido. "Nosotros esperamos que la demanda de Estrella Galicia se concentre especialmente en los puntos de hostelería con retransmisión, terrazas y alta afluencia, así como en la compra planificada para consumo en casa", ha reconocido.

Desde Mahou San Miguel avanzan que la "prioridad" está en "asegurar el abastecimiento de los establecimientos y acompañar a la hostelería", por lo que llevan "semanas planificando" diferentes escenarios, ya que esta final con España disputando el título en verano reúne muchos factores que "tradicionalmente" favorecen el consumo en hostelería como es el de "mayor afluencia en los establecimientos para seguir el partido, buen tiempo y una mayor actividad social y turística".

El propietario de Mahou, San Miguel y Alhambra reconoce a Europa Press que el hecho de que esta final se celebre en pleno verano "contribuye a dinamizar el consumo y representa una oportunidad" tanto para el sector como para sus clientes. Así, están llevando a cabo activaciones en el mercado para capitalizar esta oportunidad de consumo con marcas como Budweiser, que comercializan en España a través de su acuerdo con Ab InBev, patrocinadora del Mundial desde hace 40 años.

Por su parte, Heineken España se ha mostrado "muy optimista" en cuanto a las ventas de sus diferentes marcas, que se han visto incrementadas tanto en alimentación como en hostelería durante el Mundial, por lo que desde Heineken a El Águila, Amstel o Cruzcampo se han preparado para activar las mejores promociones y celebrar junto a los consumidores esta final mundialista.

El fabricante de El Águila y Cruzcampo también ha "reforzado" su cadena de suministro para atender el incremento de pedidos que están registrando en estos días previos a la final, lo que implica una "coordinación máxima" entre todos los equipos comerciales, logísticos y de atención al cliente, así como con los clientes y distribuidores.

Así, reitera que el objetivo es "garantizar la disponibilidad de las marcas, minimizar cualquier riesgo de rotura de stock y asegurar que los consumidores puedan disfrutar de la final acompañados" de cervezas en cualquier punto de España.

Cervezas Victoria, patrocinador de la selección española que busca su segunda estrella ante Argentina, reconoce a Europa Press que se están preparando para la final de este domingo, ya que los grandes eventos deportivos, como éste, "van de la mano de un mayor consumo de cerveza" al ser "momentos que invitan a la reunión, que se viven en compañía, ya sea en un bar, en una terraza o en casa con familiares o con amigos".

De esta forma, la cervecera malagueña, que pertenece a Damm, apostará este tramo final del campeonato para "reforzar su visibilidad" con activaciones tanto en hostelería como en alimentación con espacios y promociones específicas como la "cerveza oficial" de la 'roja', además de estar presente en la Plaza de la Selección, ubicada en la Plaza de Colón, donde se están viviendo los partidos de España en directo.

"Si además coincide con el verano en España, época de mayor consumo por el calor, el efecto se amplifica todavía más. Asimismo, el nivel de consumo se va incrementando, dependiendo del avance del equipo en la competición hasta llegar a la final y otro factor relevante es que España ha jugado la mayoría de los partidos a las 21 horas, un horario que favorece el consumo", señalan.

OTRAS BEBIDAS GANAN PRESENCIA

Por otro lado, el consumo durante el Mundial de fútbol confirma también el cambio de las tendencias de los consumidores. "Los grandes acontecimientos deportivos no solo impulsan el consumo, sino que también reflejan la evolución de los hábitos de los consumidores, que demandan una oferta cada vez más amplia en la que las cervezas 0,0 ganan protagonismo junto al resto de la categoría", han asegurado desde Mahou San Miguel.

Mientras que desde Hijos de Rivera subrayan que la '0,0' tiene cada vez "más naturalidad" en el consumo. "Lo más relevante es que no lo vemos como una sustitución lineal de la cerveza tradicional, sino como una ampliación de las ocasiones de consumo", ha indicado Paz.

Por su parte, La Casera, otro de los patrocinadores de la selección española con su tinto de verano, prevé que el domingo sea uno "de los momentos comerciales más relevantes del año, impulsado por ocasiones de consumo tan ligadas a la marca como las reuniones entre amigos en los bares o en las fanzones".

EL GASTO EN BARES PODRÍA SUPERAR LOS 130 MILLONES

Una final entre España y Argentina que disparará el gasto en los bares, ya que podrían superar los 130 millones de euros en ese día, según las estimaciones realizadas por Hostelería de España.

Este efecto positivo se concentra principalmente en los establecimientos que retransmiten los encuentros, donde las promociones específicas y una oferta adaptada -combos o menús cerrados- facilitan el servicio e impulsan el consumo, especialmente de bebidas como cerveza y refrescos.

Fuentes del sector han precisado a Europa Press que este impacto varía en función de factores como el tamaño del local, la disponibilidad de pantallas o la presencia de terrazas, especialmente en el contexto actual de una climatología favorable.

Por el contrario, los restaurantes suelen registrar un descenso en las reservas coincidiendo con la emisión de los partidos, en particular cuando estos se ofrecen en abierto, lo que incentiva el consumo en el hogar, por lo que el 'delivery' se convierte para estos locales en una oportunidad y en una palanca de crecimiento.