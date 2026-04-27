Basf subirá los precios de algunos productos hasta un 25% por el aumento de costes a causa de la guerra

Archivo - Sede de Basf en Alemania - DETLEF SCHMALOW - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo químico alemán Basf ha anunciado un nuevo incremento de los precios de algunos productos, incluyendo la subida de hasta un 25% para elementos de su cartera global de protección de polímeros, usados en la industria automotriz entre otras, en respuesta al "considerable aumento" de los costes a causa de conflicto en Oriente Próximo.

La multinacional germana ha indicado que este nuevo ajuste entrará en vigor de inmediato y se suma al aumento de precios anunciado a mediados del pasado mes de marzo.

Basf llevará a cabo una subida "de hasta un 25%" de los precios para los productos de su cartera global de antioxidantes, estabilizadores de procesos y estabilizadores de luz para aplicaciones plásticas.

El ajuste de precios obedece al considerable aumento de los precios de las materias primas, la energía y los costes logísticos debido al conflicto militar en Oriente Próximo.

El pasado mes de marzo, la compañía anunció un incremento del precio para los productos de su cartera de Cuidado del Hogar, Limpieza Industrial e Institucional (I&I) y Formuladores Industriales en Europa de hasta un 30%, o más para productos seleccionados.