La Reserva Federal (Fed) no modifica los tipos y opta por esperar ante los efectos de la guerra

Archivo - El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell. - RESERVA FEDERAL DE EEUU - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha optado por mantener los tipos de interés en el rango objetivo del 3,50% al 3,75%, evitando modificar el rumbo de su política monetaria ante unos efectos del conflicto en Oriente Próximo todavía inciertos.

Se trata de la tercera vez consecutiva que el banco central deja intactos los tipos de interés tras una racha de tres bajadas de 25 puntos básicos desde el mes septiembre, en la que podría ser la última decisión del instituto emisor con Jerome Powell a la cabeza, quien acaba su mandato el próximo 15 de mayo.

"Los indicadores recientes sugieren que la actividad económica se ha expandido a un ritmo sólido. La creación de empleo se ha mantenido baja, en promedio, y la tasa de desempleo apenas ha variado en los últimos meses. La inflación es elevada, reflejando en parte el reciente aumento de los precios mundiales de la energía, ha explicado la Reserva Federal en un comunicado.

La nota de la Fed ha indicado las consecuencias por el conflicto en Oriente Próximo elevan la incertidumbre sobre las perspectivas económicas en el país norteamericano.