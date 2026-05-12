Bayer ganó un 112,7% más hasta marzo, con 2.763 millones

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MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo químico y farmacéutico alemán Bayer cerró el primer trimestre de 2026 con un beneficio neto atribuido de 2.763 millones de euros, lo que supone un aumento del 112,7% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según informó la compañía, que ha confirmado sus previsiones para el conjunto del ejercicio.

El resultado de la alemana hasta marzo reflejó un impacto favorable de atípicos de 324 millones de euros, principalmente por desinversiones y litigios, frente al efecto negativo por la misma razón de 587 millones en el primer trimestre de 2025.

Las ventas de Bayer en los tres primeros meses del ejercicio sumaron 13.405 millones de euros, lo que implica una caída interanual del 2,4%, aunque al descontar el efecto del tipo de cambio y de las variaciones de perímetro se observó un crecimiento del 4,1%.

Los ingresos de división de cultivos (CropScience) en el trimestre disminuyeron un 0,3% interanual, hasta 7.558 millones de euros; el negocio farmacéutico de Bayer retrocedió un 6,6%, con 4.249 millones; y los ingresos del área de productos de consumo bajaron un 0,5%, hasta 1.491 millones.

En cuanto a la distribución geográfica, América del Norte generó 6.045 millones de euros, un 3,8% más, mientras que en Europa, Oriente Próximo y África, los ingresos de Bayer sumaron 4.081 millones, un 7,3% menos, además de una caída del 3,8% en Latinoamérica, hasta 1.378 millones, así como un retroceso del 8,6% en Asia Pacífico, hasta 1.901 millones.

"Estamos satisfechos con el inicio de año de nuestros negocios y confirmamos nuestras previsiones ajustadas al tipo de cambio para 2026", declaró el consejero delegado de Bayer, Bill Anderson, al presentar el informe de la compañía correspondiente al primer trimestre.

En este sentido, el director financiero, Wolfgang Nickl, subrayó que la compañía "continúa monitoreando la dinámica geopolítica".

De este modo, aplicando los tipos vigentes el 31 de marzo de 2026, la compañía prevé ahora unas ventas de entre 44.500 y 46.500 millones de euros, frente al rango precedente de 44.000 a 46.000 millones; un Ebitda antes de extraordinarios de entre 9.400 y 9.900 millones, en comparación con la horquilla anterior de 9.100 y 9.600 millones; así como un beneficio por acción básico de entre 4,10 y 4,60 euros, frente a la anterior proyección de entre 4 y 4,50 euros.

"Estos cambios reflejan únicamente el impacto de las fluctuaciones cambiarias", subrayó Nickl, añadiendo que Bayer sigue anticipando "una volatilidad continua en torno a la evolución de los tipos de cambio durante el resto del año".