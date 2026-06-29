El BEI destina 3.000 millones a Airbus para financiar proyectos de I+D en España, Francia y Alemania

Archivo - La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, durante un desayuno en el Ateneo de Madrid, a 9 de junio de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha aprobado un paquete de financiación de 3.000 millones de euros para Airbus destinado a respaldar sus programas de investigación, desarrollo e innovación hasta 2030 en España, Francia y Alemania, lo que constituye el mayor préstamo empresarial autorizado hasta la fecha por la institución financiera europea.

Como primer paso de ese paquete, ambas entidades han firmado este lunes en Bruselas un préstamo inicial de 1.000 millones de euros para financiar inversiones en tecnologías avanzadas para la aviación comercial, así como en sistemas de seguridad y defensa, con el objetivo de reforzar la capacidad tecnológica e industrial europea en el sector aeroespacial.

Según ha explicado el BEI en un comunicado, la operación ofrece unas condiciones de financiación con largos plazos de vencimiento y mayor flexibilidad para respaldar programas industriales de gran envergadura, cuyo desarrollo requiere horizontes temporales prolongados.

"El Grupo BEI está desplegando todo su potencial para reforzar la autonomía tecnológica, la base industrial y la competitividad económica de Europa", ha afirmado la presidenta de la institución, Nadia Calviño, durante la ceremonia de firma celebrada en Bruselas.

Asimismo, ha destacado que la aprobación de la operación en solo seis meses desde su solicitud "demuestra que Europa puede actuar con rapidez y a gran escala para apoyar a sus campeones y afianzar su posición en el nuevo panorama geopolítico".