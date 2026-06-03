Bessent considera que la inflación será un "bache puntual" y defiende la labor económica del Gobierno de EEUU

Archivo - El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. - Michael Brochstein/ZUMA Press Wi / DPA - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha justificado ante el Senado del país norteamericano la gestión económica del presidente Trump y ha señalado que la inflación es un "bache puntual", en un contexto marcado por el alza de los precios a raíz del la guerra en Irán.

"Excepto por la inflación, que creo que será un bache puntual, los datos económicos son muy sólidos. Los datos de empleo han sido muy fuertes. El PMI manufacturero se ha mantenido firme", ha indicado el responsable del Tesoro ante el Comité Bancario del Senado estadounidense.

Igualmente, Scott Bessent ha defendido el gasto en seguridad y defensa desembolsado por la Administración Trump --que busca elevar el presupuesto en esta materia hasta los 1,5 billones de dólares para el próximo año-- y la construcción del gran salón de baile en la Casa Blanca decidido por el mandatario norteamericano.

El secretario del Tesoro ha destacado la política del Ejecutivo basada, entre otras cosas, en reducir la regulación, aumentar los aranceles y una bajada de los impuestos.

"Antes de que Trump asumiera el cargo, nuestros socios comerciales explotaban los mercados de Estados Unidos, nuestro situación regulatoria asfixiaba a las empresas, y nuestro código tributario estaba listo para castigar a los trabajadores y creadores de empleos. Hoy, las políticas del presidente Trump están impulsando impuestos más bajos, cheques de pago más grandes y una prosperidad más amplia", ha sostenido.

Sin embargo, varios representantes demócratas han echado en cara a Bessent la compleja situación de la inflación por su impacto en el día a día de las familias y, aunque ha reconocido que la situación no es positiva, ha quitado hierro al asunto definiéndola como algo temporal.

El último dato de inflación en el país norteamericano se situó en el 3,8%, en máximos desde hace casi tres años, frente al 3,3% de marzo y el 2,4% registrado en febrero, reflejando un corriente alcista de los precios, influida sobre todo por la presión de los mercados petroleros a raíz del cierre del estrecho de Ormuz que ha mermado el suministro mundial de crudo.