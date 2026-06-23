La biotecnológica Hipra logra beneficio de 53,9 millones en 2025 y factura por primera vez más de 500 millones

Archivo - Laboratorios HIPRA. - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

GIRONA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Hipra ha cerrado el ejercicio de 2025 con un beneficio neto de 53,9 millones de euros y una facturación de 516 millones, un 17% más que el año anterior, superando por primera vez los 500 millones.

Lo han explicado en rueda de prensa el director general de Salud Humana de Hipra, Carles Fàbrega; el director general de Salud Animal, David Caballero; el director ejecutivo financiero, David Maldonado, y la directora ejecutiva de Asuntos Corporativos, Carlota Gómez, para presentar los resultados de 2025.

La biotecnológica, con sede en Amer (Girona), ha obtenido un Ebitda de 125,2 millones de euros y Maldonado ha dicho que el crecimiento se inscribe en la solidez del negocio de salud veterinaria y la aportación de la división de salud humana, a parte de una inversión en I+D e infraestructuras que les ha permitido "ganar en eficiencia".

Además, este resultado ha permitido reducir su deuda neta en 12,3 millones, hasta situarla en 145,5 millones de euros, con un ratio de 1,16 veces el ebitda.

Maldonado ha asegurado que el resultado reafirma su modelo basado en la prevención y la innovación, mientras que Gómez ha recordado que las divisiones de salud animal y humana, creada en 2020 con el inicio del desarrollo de la vacuna contra la covid, "van a ritmos muy diferentes".

CAMPUS HIPRA La compañía ha invertido durante 2025 unos 93 millones de euros (un 18% de la facturación anual) a I+D e infraestructuras, lo que eleva hasta los 400 millones de euros la inversión acumulada en I+D desde 2019, con una previsión de inversión contínua.

Gómez ha explicado que este año ha sido "muy especial" sobre todo por la inauguración del Campus Hipra de Aiguaviva (Girona), que contará con una inversión de 550 millones de euros cuando esté finalizado y supondrá la creación de 1.000 nuevos puestos de trabajo.

Esta instalación, que se encuentra en la Fase 2 de su creación y no tiene una fecha prevista para terminarse, pretende posicionar a la compañía como un hub biotecnológico de referencia en Europa: "El éxito de Hipra en el futuro depende de la capacidad que tengamos para desarrollar nuevas vacunas innovadoras y para eso necesitamos instalaciones", ha añadido Fàbrega.

En este sentido, ha destacado que, teniendo en cuenta el contexto geopolítico actual, cuanto "más resilientes y mejor preparados" estén, mejor.

SALUD ANIMAL

Caballero ha señalado que la división de salud animal, que ha capturado un 7,4% de la cuota de mercado en animales de producción, ha obtenido un "resultado excelente" en 2025, con una facturación de 490 millones de euros, frente a los 429 millones del año anterior (+14,3%).

Las ventas han sido en un 88% internacionales y se han distribuido en un 46% en Europa (sin España y Portugal), un 22% en Asia y Oceanía, un 18% en América y un 14% en Iberia: "Esto demuestra la solidez internacional que tenemos como división".

Además, Caballero ha destacado que cuentan con más de 25 proyectos en desarrollo y más de 100 vacunas en su portfolio, y que la alianza de distribución con la estadounidense Elanco les ha permitido "entrar en el mercado más grande del mundo en salud animal".

Preguntado por si tienen previsto la compra de portfolios de otras empresas o adquisiciones en salud animal, ha dicho que la filosofía de Hipra es de hacerlo todo ellos mismos: "No lo excluimos pero no es el foco ahora mismo".

Respecto a la Peste Porcina Africana (PPA), ha explicado que Hipra lidera un proyecto europeo para desarrollar una solución para estos virus pero que esta "no verá la luz a corto plazo", ya que este proceso puede durar entre siete y diez años.

SALUD HUMANA

En cuanto a la división de salud humana, Fàbrega ha explicado que esta vive un momento diferente ya que es un proyecto joven que se ve reforzado por el desarrollo del área de salud veterinaria, que "sigue siendo el motor de la empresa".

En este sentido, ha destacado que la apuesta de Hipra por la salud humana es a largo plazo y ha afirmado que en 2025 se han conseguido varios de los objetivos marcados, como la adaptación, registro y fabricación de Bimervax ante la nueva variante de la covid: "Hay poquísimas empresas en el mundo que tienen la capacidad de hacerlo".

Asimismo, ha valorado la firma conjunta de adquisición de esta vacuna con 9 países de la Unión Europea y ha afirmado que esperan capitalizar las inversiones hechas hasta ahora a partir de 2027: "Nos tiene que permitir seguir accediendo al mercado con la vacuna una vez acabe la situación anómala que se vive en el mercado del covid, donde aun estamos sufriendo las consecuencias de los contratos firmados en 2021".

También ha explicado que el proyecto SpeedCell y el lanzamiento de Hipra Biotech Services, una empresa que desarrolla productos biotecnológicos para terceros, les sitúa como un "actor clave" en la autonomía estratégica europea en el ámbito biotecnológico.

Este año Hipra ha recibido el premio 'Bien Hecho en España' que otorga el Ministerio de Industria por su contribución a la autonomía estratégica en el ámbito biotecnológico, la innovación científica y la capacidad productiva propia.

TALENTO

Gómez ha afirmado que el crecimiento en talento es el principal activo de la compañía: "Hemos prácticamente triplicado la plantilla en la última década".

Actualmente, la compañía cuenta con 2.900 trabajadores y 250 vacantes y Gómez ha enmarcado estos números en un momento de "crecimiento, transformación y captación de talento".